Lorenzo Salvetti vince Amici 2026 con i pantaloni di paillettes e la collana portafortuna

Lorenzo Salvetti è il cantante 18enne che ha vinto l’edizione 2026 di Amici di Maria De Filippi. Cosa ha indossato per la finale? Pantaloni di paillettes e collana portafortuna.

Si è conclusa l'edizione 2026 di Amici di Maria De Filippi: ieri, 17 maggio, è andata in onda l'attesa finale e a trionfare è stato Lorenzo Salvetti. Entrato nella scuola di Canale 5 come allievo di Lorella Cuccarini, sul palco ha dimostrato di vantare un enorme talento sia come cantante che come polistrumentista. Certo, è finito più volte in sfida sia durante la fase pomeridiana che al serale, ma alla fine è riuscito sempre a sbaragliare la "concorrenza", superando anche la favorita Elena al televoto. Cosa ha indossato per alzare la coppa al cielo nell'ultima puntata del talent?

Lorenzo Salvetti in total black nella finale di Amici 2026

Già noto al grande pubblico per essere stato finalista in una delle recenti edizioni di X-Factor, Lorenzo Salvetti è tornato a mettere in mostra il suo talento ad Amici. Entrato in finale "sul filo del rasoio", ovvero dopo una sfida contro Angie, è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria durante l'ultimo televoto contro Elena. Per l'ultima puntata del talent ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero ma rivisitando il trend in modo tutt'altro che banale. Ha infatti abbinato una camicia dalla linea classica a un paio di pantaloni scintillanti, un modello oversize e a vita bassa tempestato di paillettes opache e rettangolari. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti camperos con delle fibbie borchiate sui lati.

Il look con i pantaloni di paillettes per la finale

La collana portafortuna di Lorenzo Salvetti

Il dettaglio che non è passato inosservato nel look di Lorenzo Salvetti? Per affrontare la finale di Amici ha indossato una collana con delle pietre di ambra di diversi colori e dimensioni. Riguardando tutti gli outfit che ha sfoggiato sul palco del talent, emerge un dettaglio: fin dall'inizio del talent non ha mai rinunciato a quella collanina, tenendola sia "nascosta" sotto le t-shirt che in mostra con le camicie portate sbottonate sul collo. È chiaro, dunque, che per lui non si tratta di un semplice gioiello ma di un vero e proprio portafortuna (che a quanto pare ha avuto l'effetto desiderato). Lorenzo, inoltre, dal pomeridiano al serale è sempre rimasto fedele ai capelli ricci e naturali. Insomma, a quanto pare sentiremo ancora molto parlare di questo cantante 18enne: è destinato a diventare una delle voci simbolo della musica italiana?

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