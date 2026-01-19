Giulia Stabile vola a Barcellona e sfoggia un nuovo look: ora ha il piercing al setto

Giulia Stabile è volata a Barcellona, la sua città natale, e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look col piercing al setto: ecco il risultato.

Giulia Stabile continua a essere uno dei volti più amati di Amici di Maria De Filippi, dove ormai da anni ricopre il ruolo di ballerina professionista. Dopo il periodo natalizio, però, pare che si sia concessa una piccola pausa ma lo ha fatto per tornare nella sua città natale, Barcellona, dove ha trascorso le giornate tra luoghi iconici, incontri con gli amici di sempre e serate in discoteca. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan più attenti? Ha sfoggiato un nuovo look con un inedito piercing al setto: ecco tutti i dettagli.

I nuovi piercing di Giulia Stabile

Sui social Giulia Stabile ha documentato il suo recente viaggio a Barcellona e ne ha approfittato per rivelare un look davvero inedito. In diverse foto la ballerina ha sfoggiato un piercing al setto nasale che prima d'ora non aveva mai avuto.

Giulia col piercing al setto

Per essere precisi, ha indossato un cerchietto argentato, mettendo in risalto le lentiggini naturali che le ricoprono naso e guance. In altri scatti, inoltre, ha optato per un cerchietto sul lato del naso, cosa che ha lasciato insinuare che in entrambi i casi si trattasse di piercing fake. Che siano veri o finti, però, non importa, l'unica cosa certa è che Giulia è meravigliosa in tutte le versioni.

Giulia Stabile col piercing al naso

I look di Giulia Stabile per il viaggio a Barcellona

Cosa ha indossato Giulia Stabile per il viaggio a Barcellona? È partita in total black con un cappello di pelo abbinato al cappotto, poi ha optato per una felpa rossa e bianca con la zip sul davanti, un modello dall'animo vintage, mentre per la serata in discoteca ha sfoggiato jeans a vita bassa e maglione crop con cappuccio e dettagli pelosi. L'accessorio più trendy? Il balaclava, ovvero il copricapo a "passamontagna" per proteggersi dal freddo, declinato in una versione a righe. Non sono mancati i momenti "casalinghi" con occhiali da vista e capelli legati. Insomma, Giulia sta affrontando l'inverno con stile e lo dimostra a ogni apparizione sui social.