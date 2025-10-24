Giulia Stabile è una fashion icon: prove da modella con minigonna a palloncino e lentiggini in vista

Sono ormai lontani i tempi in cui Giulia Stabile veniva considerata semplicemente la vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ora si è trasformata in una vera e propria star e, oltre a lavorare regolarmente come ballerina, si diverte anche a ricoprire i panni della conduttrice e delle modella. Qualche settimana fa l'avevamo lasciata alla Milano Fashion Week a seguire le sfilate delle Maison internazionali più famose, adesso la ritroviamo sui social alle prese con un esclusivo shooting. Tra pose plastiche, sguardo rivolto dritto in camera e look da copertina, ha dato l'ennesima prova di essere un'artista eclettica che non ha nulla da invidiare alle top model.

Il beauty look di Giulia Stabile

Giulia Stabile è cresciuta e sembra essere destinata a diventare una star del mondo dello spettacolo. Sebbene non abbia abbandonato la sua principale attività, quella di ballerina, si dà da fare anche in settori che fino a qualche tempo fa non aveva mai "esplorato". Nella moda, ad esempio, sta facendo passi da gigante e non sorprende che, complici i suoi look curatissimi che mixano glamour e sensualità, stia diventando una vera e propria icona di stile. Ne ha data l'ennesima prova sui social, dove nelle ultime ore ha postato una serie di scatti "rubati" da uno shooting fotografico. Inquadrata in primo piano con i capelli sciolti e un make-up con focus sulle labbra, ha lasciato in risalto le adorabili lentiggini che ha su naso e guance.

Giulia Stabile con le lentiggini in vista

Giulia Stabile è icona fashion

Per il servizio fotografico di moda Giulia non poteva rinunciare allo stile trendy che da sempre la contraddistingue, anzi, è riuscita a proporre il completo perfetto per le serate autunnali glamour e sbarazzine. Ha abbinato un top in denim con scollatura strapless e bottoni sul davanti a un'adorabile minigonna a palloncino, un modello nero e corto che ha lasciato le gambe in vista.

Il look "da modella" di Giulia Stabile

Non sono mancati i tacchi, per la precisione un paio di stivali di pelle nera con la zeppa "coperta" da uno strato di pelle, e delle collanine glamour, dal filo argentato al choker con il laccio nero. Bronci in camera alternati a sorrisi, pose plastiche e fare da diva: Giulia Stabile in versione modella è assolutamente meravigliosa.