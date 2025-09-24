Giulia Stabile alla conquista della moda: alle sfilate di Milano è icona fashion con il look no bra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Milano Fashion Week è cominciata ieri e sono state già diverse le Maison che hanno presentato le loro collezioni per la Primavera/Estate 2026, da Alberta Ferretti ad Iceberg, fino ad arrivare a Gucci (che però ha lanciato semplicemente un cortometraggio intitolato The Tiger). Nel pomeriggio si è tenuto anche lo show di Diesel, che per l'occasione ha trasformato la classica sfilata in una caccia al tesoro con i modelli rinchiusi in enormi contenitori trasparenti a forma di uovo. Tra gli ospiti che hanno preso parte all'evento non c'erano solo i soliti "volti noti" dello spettacolo, prima tra tutte Diletta Leotta, ma anche una "novellina", Giulia Stabile, che a quanto pare vuole andare alla conquista del fashion system.

Giulia Stabile, da Amici alle sfilate

Sono lontani i tempi in cui Giulia Stabile era tra gli alunni di Amici di Maria De Filippi: oggi, oltre ad aver vinto il talent, continua a lavorare in tv e ogni volta che appare sul palco incanta tutti con la sua innata spontaneità. Da qualche tempo a questa parte, inoltre, sta facendo qualche "incursione" nel mondo della moda. Negli scorsi anni era volata a Parigi per seguire le Fashion Week francesi, mentre nelle ultime ore ha debuttato anche a Milano. Ieri sera era tra gli ospiti dello show di Diesel, dove ha dimostrato di essersi lasciata alle spalle il tradizionale stile da ballerina per diventare una vera e propria icona fashion.

Giulia Stabile in Diesel

Il look di Giulia Stabile alla sfilata di Diesel

Cosa ha indossato Giulia Stabile alla Milano Fashion Week? Naturalmente ha puntato su un look total Diesel come richiede la tradizione degli show fashion. Ha sfoggiato un completo di raso sui toni del grigio perla, un modello con pantaloni palazzo a vita alta e camicia a maniche corte con due laccetti all'altezza del seno. Niente top o reggiseno, ha lasciato il busto nudo, aggiungendo così un tocco di sensualità all'outfit. Ha poi completato il tutto con un giacchino di seta bianca portato sceso sulle spalle e con una collana con la croce pendente. Non è mancato il make-up con focus sulla bocca, da sempre tratto distintivo della sua immagine. Giulia non riesce forse a fare concorrenza anche alle star internazionali?

