Beatrice Borromeo contro il dress code: alle sfilate di Parigi sfoggia i jeans

Beatrice Borromeo si è ribellata alle classiche regole di dress code “da sfilata”. Per lo show Haute Couture di Dior che si è tenuto a Parigi ha indossato i jeans minimal e casual.

Beatrice Borromeo è diventata mamma per la terza volta lo scorso ottobre, ha messo al mondo la piccola Bianca Carolina Marta e non potrebbe essere più felice. Certo, ha vissuto la gravidanza lontana dai riflettori (basti pensare al fatto che non ha neppure fatto alcun annuncio ufficiale), ma è chiaro che è stato un evento che le ha cambiato la vita. Oggi ha ripreso la sua “normale” quotidianità e non ha esitato a fare un salto alla Paris Fashion Week dedicata all’Haute Couture. Come da tradizione, ha partecipato alla sfilata Dior, Maison a cui da sempre si affida nelle occasioni istituzionali, ma la cosa particolare è che si è ribellata al dress code, apparendo adorabile e chic in versione casual.

Il look "di rottura" di Beatrice Borromeo

Il dress code “da sfilata” impone di sfoggiare look sofisticati e glamour (meglio se firmati dalla Maison di cui si segue lo show) ma non sempre gli ospiti seduti nel front-row lo rispettano. Beatrice Borromeo ha deciso di “trasgredire” ma lo ha fatto in modo super chic, dando prova di essere un’indiscussa icona del quiet luxury. Ha detto no ai tubini fascianti, agli slip dress da sera e ai rigorosi tailleur mannish, per la sfilata di Dior ha scelto un completo che potrebbe essere tranquillamente riciclato per la quotidianità. Il capo chiave dell’outfit erano i jeans, un modello mum fit a lavaggio chiaro e dalla silhouette essenziale.

Beatrice Borromeo alla sfilata Dior

Le scarpe granny style di Beatrice Borromeo

A cosa ha abbinato i jeans? A una giacca di velluto nera avvitata, decorata all-over con dei ricami floreali multicolor. Per quanto riguarda le scarpe, ha evitato le classiche pumps col tacco a spillo, ha preferito seguire il trend del “granny style” (stile “da nonna”) con i décolleté Dior Muse in pelle effetto coccodrillo, quelli con la punta squadrata e un fiocchetto sul collo del piede (prezzo 1.290 euro). Make-up essenziale e naturale, coda di cavallo alta e orecchini a quadrifoglio sempre di Dior: Beatrice Borromeo ha dimostrato che non bisogna strafare per essere eleganti, la classe è qualcosa di innato e la si può rivelare anche con indosso un paio di semplici jeans.