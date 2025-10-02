Deva Cassel cambia look: qual è il segreto della sua nuova frangia corta

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week e fino al prossimo 7 ottobre saranno moltissime le Maison di moda che presenteranno le loro collezioni per la Primavera/Estate 2026. Ieri è stato il turno di Dior, che sulla sua passerella ha visto diversi debutti, da quello del nuovo direttore creativo Jonathan Anderson a quello di Matilde Lucidi, la figlia di Bianca Balti che ha sfilato per la prima volta ripercorrendo le orme della madre. Nel front-row non potevano mancare le star, prima tra tutte Deva Cassel, che ormai da anni condivide un rapporto speciale con la griffe. In quanti hanno notato il nuovo look della figlia di Monica Bellucci?

Il nuovo hair look di Deva Cassel

Deva Cassel è stata ancora una volta tra le grandi protagoniste della Fashion Week francese. Arrivata ieri pomeriggio nel front-row di Dior, ha sorpreso tutti con una nuova acconciatura. Da sempre fedele ai ricci naturali, lunghi e fluenti, in questa occasione ha rivoluzionato il suo stile, puntando su un raccolto bon-ton con la fila molto laterale. Il dettaglio che non poteva passare inosservato?

La nuova frangia di Deva Cassel

Ha sfoggiato un'inedita frangia corta e liscia dalla linea irregolare. Sebbene a primo impatto sembri un cambio look a tutti gli effetti, in realtà nasconde un piccolo "trucco": si tratta solo di una pettinatura che porta le lunghezze sulla fronte, fissandole con uno chignon. L'effetto finale, però, è incredibilmente realistico, tanto che Deva somigliava ancora di più a mamma Monica.

Deva Cassel in Dior

Deva Cassel coi jeans alle sfilate di Parigi

Per quanto riguarda il look vero e proprio, Deva Cassel ha mixato glamour e casual in modo impeccabile. Il capo chiave del suo outfit sono i pantaloni in denim nero, un modello dalla linea dritta, a vita bassa e con le tasche diagonali che ha abbinato a un crop top scuro che ha lasciato l'ombelico in vista. Per completare il tutto ha scelto un cardigan drappeggiato che ha portato incrociato intorno al collo. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo e la clutch bag a contrasto in pelle bianca. La figlia di Monica ha dato l'ennesima prova di essere un'icona fashion contemporanea capace di lanciare mode e tendenze a livello internazionale: in quante prenderanno ispirazione da lei per affrontare l'autunno con stile?