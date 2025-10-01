Il debutto di Matilde Lucidi nella moda: la figlia di Bianca Balti sfila a Parigi per Dior

A Parigi è il grande giorno di Christian Dior. La Maison ha portato in passerella, nel terzo giorno della Paris Fashioin Week, la collezione femminile per la Primavera/Estate 2026. Attualmente alla guida della Casa di moda c'è il Direttore creativo Jonathan Anderson. È il secondo show che porta la sua firma, ma quella precedente era la collezione Uomo presentata lo scorso luglio. Dal punto di vista della stagione di moda femminile, questo debutto segue quelli, altrettanto illustri, dei giorni scorsi: Simone Bellotti da Jil Sander, Dario Vitale da Versace, Louise Trotter da Bottega Veneta. Tanti gli ospiti illustri invitati all'evento Dior, tra cui amici di vecchia data della Maison sempre presenti in queste occasioni, da Deva Cassel a Anya Taylor-Joy passando per l'immancabile Anna Wintour. Novità in passerella, dove ha debuttato una giovane promessa della m0da.

Il debutto di Matilde Lucidi

Matilde Lucidi è la figlia di Bianca Balti, nata nel 2007 quando la famosissima modella italiana era sposata con il fotografo Christian Lucidi, matrimonio finito pochi anni dopo. Dopo i primi anni vissuti a Parigi assieme al padre, si è trasferita a Los Angeles per raggiungere sua madre. Le due hanno avuto dei trascorsi burrascosi, il loro rapporto inizialmente era tutt'altro che sereno, ma poi lo hanno ricucito e si sono riavvicinate. Da lei ha ereditato la passione per la moda: nel 2023 erano insieme alla sfilata di Off White. Nonostante la giovanissima età, Matilde è stata accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica quando era ancora minorenne, accuse su cui la stessa Bianca Balti si era sentita in dovere di intervenire per smentire: "Ma che ritocchi? Si trucca, si fa i capelli, si veste valorizzandosi. Ma è solo bella così. Dovete farvene una ragione".

A giugno Matilde ha compiuto 18 anni e alla Paris Fashion Week attualmente in corso ha debuttato in passerella come modella. La sua prima sfilata è nel segno di Dior, che segna quindi il suo debutto ufficiale del mondo della moda. Non è la prima promettente "figlia di" nel mondo fashion. Anche Leni Klum (figlia di Heidi Klum) sta seguendo le orme materne così come Lila Grace (figlia di Kate Moss) e Kaia Gerber (figlia di Cindy Crawford): tutte calcano le passerelle di importanti Maison e posano per prestigiose riviste del settore. A questi nomi si aggiunge poi quello di Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, uno dei nomi più richiesti già da diversi anni.