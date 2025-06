video suggerito

Matilde Lucidi, la figlia di Bianca Balti, compie 18 anni: cosa ha indossato per il compleanno Matilde Lucidi, la prima figlia di Bianca Balti, ha compiuto 18 anni e ha voluto festeggiare in un ristorante stellato di Los Angeles con la mamma e le sorelle. Cosa ha indossato per la giornata speciale? Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Bianca Balti, la modella italiana "trapiantata" a Los Angeles che nell'ultimo anno si è ritrovata a combattere contro il cancro. È stata tra gli intervistati dell'ultima puntata di Belve, sul cui palco ha parlato non solo del modo in cui ha affrontato la malattia ma anche della sua vita privata, dal passato difficile all'amore ritrovato al fianco di Alessandro Cutrera. La modella ha inoltre raccontato della vecchia dipendenza da eroina a cui è riuscita a mettere fine grazie alla figlia Matilde Lucidi, la primogenita nata dal matrimonio con Christian Lucidi. Quest'ultima proprio ieri ha compiuto 18 anni: ecco come ha festeggiato e cosa ha indossato.

La dedica di Bianca Balti per i 18 anni di Matilde

Matilde Lucidi, la prima figlia di Bianca Balti, ha compiuto 18 anni e la mamma non ha potuto fare a meno di celebrare il traguardo con una dolcissima dedica social. Ha raccolto una serie di suoi scatti da piccola, aggiungendo queste parole nella didascalia: "18 anni di te, Matilde. La cosa più bella che conosca. Eri appena tornata da me, dopo gli anni a Parigi, e presto dovrò lasciarti andare di nuovo verso la tua strada, una strada che sarà piena di gloria. Grazie per ricordarmi, semplicemente esistendo, che a volte la vita sa meglio di noi cosa è giusto. Ero così giovane quando ti ho avuta, ma ti ho voluta con tutto il cuore. Tante volte sei stata la forza di cui avevo bisogno per andare avanti. E tante altre lo sarai ancora. Sei un miracolo di quelli che solo la vita può creare. Ti amo immensamente. Per sempre”.

Matilde Lucidi

Come ha festeggiato Matilde Lucidi

Per i 18 anni Matilde Lucidi non ha voluto un maxi party scatenato, ha preferito organizzare un pranzo in famiglia al Nobu di Los Angeles, un noto ristorante stellato di sushi. Tra una bottiglia di prosecco che porta il suo nome, un menù prelibato e una mini torta con 18 candeline, è stata felice di poter condividere questa giornata speciale con le persone care.

Leggi anche Bianca Balti in abito trasparente: nude look etereo al Vanity Fair Oscar Party 2025

Il pranzo al Nobu

Cosa ha indossato per l'occasione? Ha puntato tutto sulla semplicità con uno slip dress mini, un modello in delicata seta marrone con dettagli in pizzo sia sugli orli che sulla scollatura a V. Per completare il tutto ha scelto una giacca sportiva verde militare, una borsa di camoscio borchiata, un borsellino Louis Vuitton e un cappellino a punta "da festa". Il dettaglio che non può passare inosservato? Più cresce e più diventa identica a mamma Bianca.

I 18 anni di Matilde Lucidi