video suggerito

Bianca Balti a Belve col fiocco sul vestito: “Sono una di quelle modelle che hanno una luce diversa” Bianca Balti torna a “Belve” pronta a farsi intervistare da Francesca Fagnani. Look total black per la modella. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Balti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La nuova puntata di Belve ha come protagonisti un rapper, una modella, un'attrice. Si siederanno di fronte a Francesca Fagnani, per rispondere alle sue pungenti domande Guè e Lucrezia Lante della Rovere, per la prima volta. Ma ci sarà anche il gradito ritorno di Bianca Balti, già ospite del programma due anni fa. All'epoca divenne virale la sua affermazione: "Prego il mio Dio di alleviarmi questa attrazione verso il pene, è una piaga". Difatti la padrona di casa è tornata anche stavolta sull'argomento, chiedendole del fidanzato Alessandro Cutrera. Ovviamente si è parlato anche della sua malattia, delle chemioterapie a cui si è dovuta sottoporre: "Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore. Questo è stato l’anno più bello della mia vita e lo credo davvero".

Il look total black di Bianca Balti

Bianca Balti ha scelto l'intramontabile total black "copiando" la padrona di casa, anche lei in nero. La modella ha indossato un abito strapless in raso lungo fino al ginocchio, con un maxi fiocco a decorare il décolleté. È un tubino rivisitato, una versione del petite robe noire classico. Lo ha abbinato a un paio di sandali sabot, anche questi impreziositi da un'applicazione a forma di fiocco.

Bianca Balti in N°21

È un total look firmato N°21 e fa interamente parte della collezione Autunno-Inverno 2025/26: ha sfilato in passerella durante la recente Milano Fashion Week di febbraio. È una linea minimal ed essenziale nella sua femminilità: lo stilista Alessandro Dell’Acqua si è ispirato ai film di Sofia Coppola. L'elemento protagonista della collezione è proprio il fiocco, applicato su capi di abbigliamento e accessori per dare un tocco di frivolezza e di stile in più.

Bianca Balti in N°21

Bianca Balti, una modella "con una luce diversa"

La supermodella è stata la prima italiana a sfilare per Victoria's Secret, ma la lista dei brand con cui ha collaborato è lunghissima, sia in passerella che per campagne pubblicitarie. Quando ha affrontato la malattia ha apertamente parlato della delusione di vedersi abbandonata da alcuni brand, che hanno smesso di contattarla subito dopo la diagnosi di cancro. A tal proposito, proprio a Francesca Fagnani, ha ammesso: "Col senno di poi, dico che è anche normale. Magari sapendo che era malata non venivano a chiedermi altre occupazioni".

Bianca Balti e Francesca Fagnani

Quando la conduttrice le ha chiesto la differenza tra l'essere una top model e una modella ha risposto: "Dipende. Alcune hanno una luce diversa e io appartengo a questa categoria. O sennò devi avere una particolare fame. Pensando a certe mie colleghe che hanno raggiunto il top dico che avevano una grande grande fame".