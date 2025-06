video suggerito

Belve, chi sono gli ospiti della nuova puntata di martedì 3 giugno: le anticipazioni delle interviste Martedì 3 giugno va in onda una nuova puntata di Belve, in prima serata su Rai2. Francesca Fagnani avrà come ospiti in studio Bianca Balti, Guè e Lucrezia Lante della Rovere.

A cura di Sara Leombruno

Martedì 3 giugno verrà trasmessa su Rai 2 una nuova puntata di Belve, in cui saranno ospiti Bianca Balti, Guè e Lucrezia Lante della Rovere. I tre protagonisti dovranno rispondere ancora una volta alle domande pungenti di Francesca Fagnani, che affronterà sia argomenti riguardanti la loto vita privata che professionale. L'appuntamento è alle ore 21:20.

Gli ospiti della serata, come di consueto siederanno sullo sgabello con di fronte Francesca Fagnani, che passerà in rassegna i momenti salienti della loro carriera, provando a metterli in difficoltà e osservando la loro reazione alle domande. Tra i protagonisti della puntata del 3 giugno c'è Bianca Balti, la modella e influencer che da tempo racconta sui social il modo in cui ha affrontato la diagnosi di tumore ovarico, attualmente in remissione. Solo qualche mese fa, fu ospitata da Carlo Conti come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025.

Bianca Balti insieme a Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025

Dopo la modella, davanti a Francesca Fagnani si accomoderà una celebrità del mondo della musica italiana: si tratta di Guè, noto in precedenza come Guè Pequeno, pseudonimo di Cosimo Fini. Il rapper è stato uno dei tre membri del gruppo hip hop dei Club Dogo. A partire dal 2011, intraprese poi una carriera solista, nel corso della quale ha pubblicato dieci dischi, di cui uno con Marracash.

Guè durante un'esibizione all'Unipol Forum di Assago

Successivamente, arriverà il momento di Lucrezia Lante della Rovere. L'attrice ha raccontato il rapporto tormentato con la madre Marina Ripa di Meana, facendo anche riferimento alla storia della donna con il pittore Franco Angeli: "A casa girava di tutto: pistole, sacchetti di cocaina, eroina. Litigavano furiosamente: una volta li ho visti inseguirsi con dei colli di bottiglia rotti”, le parole. Immancabile anche il riferimento alla relazione ormai finita con Luca Barbareschi. Come di consueto, anche oggi verrà trasmessa la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più apprezzati dal pubblico di Belve.

Lucrezia Lante della Rovere sarà tra gli ospiti di Belve della puntata del 3 giugno