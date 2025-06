Lucrezia Lante della Rovere a Belve: “A casa di Marina Ripa di Meana cocaina e pistole. Con Barbareschi troppe trasgressioni”

Lucrezia Lante della Rovere è tra gli ospiti della puntata di Belve in onda martedì 3 giugno alle ore 21:20 su Rai2. L’attrice ha parlato del rapporto con sua madre Marina Ripa di Meana e della storia d’amore con Luca Barbareschi.

Lucrezia Lante della Rovere ha ricordato sua madre Marina Ripa di Meana come "una vera diva" che "faceva gli scandali e aveva una vita in technicolor". Quanto al loro rapporto, ne ha parlato con estrema franchezza:

Mi attaccava, voleva che fossi spregiudicata come lei, una sua copia. Se mi sono mai sentita in competizione? Era possessiva. Voleva manipolarmi, avermi per sé.