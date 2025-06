video suggerito

Bianca Balti a Belve: “La malattia mi ha fatto capire la mia forza. È stato l’anno più bello della mia vita” Bianca Balti torna a Belve dopo la prima intervista del 2025. Sarà ospite di Francesca Fagnani stasera, martedì 3 giugno. Sul dove trovi la sua straordinaria forza d’animo, ha risposto: “Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore. Questo è stato l’anno più bello della mia vita e lo credo davvero”. E sul fidanzato Alessandro Cutrera: “La dipendenza dal pene? Il mio Dio ha fatto molto di più, mi ha dato il migliore al mondo”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

347 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto credit: Stefania Casellato

Bianca Balti torna a Belve dopo la prima intervista del 2025. Sarà ospite di Francesca Fagnani stasera, martedì 3 giugno. Sul dove trovi la sua straordinaria forza d’animo per affrontare le avversità e, non ultima, la malattia, ha risposto: “Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore. Questo è stato l’anno più bello della mia vita e lo credo davvero”. E sul fidanzato Alessandro Cutrera: "Dio mi ha ascoltata e ha fatto di più, mi ha dato il pene migliore al mondo”. Sui brand che si sono un po' defilati da quando ha annunciato di avere il cancro alle ovaie: "Si sono un po' tolti ma, col senno di poi, dico che è anche normale. Magari sapendo che era malata non venivano a chiedermi altre occupazioni".

Bianca Balti e il cancro, la forza interiore per affrontare tutto

Alla domanda su cosa le piace del successo: “Di poter passare dei messaggi di forza, soprattutto nell’ultimo anno che è stato molto duro”, ha commentato di getto. Poi, un passaggio sulla malattia, il cancro alle ovaie che l'ha colpita nel 2024 e sul modo in cui i brand della moda le abbiano voltato un po' la faccia: "Si sono un po’ tolti ma, col senno di poi, dico che è anche normale. Magari sapendo che era malata non venivano a chiedermi altre occupazioni, per cui ho voluto far vedere che c’ero. Volevo suscitare una risposta del mio mondo che non c’è stata. C’è stata però dopo Sanremo”. Sul dove trovi la sua "straordinaria forza d’animo”, ha risposto: “Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore. Questo è stato l’anno più bello della mia vita e lo credo davvero”.

Il fidanzato Alessandro Cutrera e "l'amore che guarisce"

Bianca Balti con il fidanzato Alessandro Cutrera

“Mi ha incastrata di nuovo!”, ha esclamato Bianca Balti quando si è seduta di nuovo sull'ambito, quanto scomodo, sgabello di Belve. Francesca Fagnani allora le ha ricordato subito la sua “famosa” risposta quando disse di "pregare Dio che mi allevi da questa forte attrazione verso il pene”, chiedendole ironicamente se l'avesse ascoltata, e lei: “Dio ha fatto di più, mi ha dato il pene migliore al mondo”, riferendosi al fidanzato Alessandro Cutrera. “Scriverò un libro dal titolo “Come il pene mi ha guarita dal cancro”, ha successivamente ironizzato, scatenando il commento divertito della conduttrice: “Si annuncia come un grande testo scientifico”.

La differenza tra l'essere una top model e non una modella

La differenza tra l'essere una top model, com'è lei, e una modella? “Dipende. Alcune hanno una luce diversa e io appartengo a questa categoria. O sennò devi avere una particolare fame. Pensando a certe mie colleghe che hanno raggiunto il top dico che avevano una grande grande fame” e “per cui sono state disposte a bazzicare, a fare, pur di rimanere al top”.