video suggerito

Bianca Balti e il bacio social con il fidanzato Alessandro Cutrera: “L’amore guarisce, la vita è bella” Bianca Balti ha iniziato la chemioterapia dopo la diagnosi di cancro ovarico al terzo stadio. La modella ha accanto le persone che ama, tra cui il fidanzato Alessandro Cutrera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Balti ha iniziato la chemioterapia. A settembre, ha comunicato sui social che le è stato diagnosticato un cancro ovarico. La modella sta affrontando questo periodo complesso circondandosi delle persone che ama. E sui social commenta: "L'amore guarisce, la vita è bella". Tra gli scatti pubblicati su Instagram anche quello con il suo fidanzato Alessandro Cutrera che per l'occasione ha presentato al mondo.

Chi è Alessandro Cutrera, fidanzato di Bianca Balti

Alessandro Cutrera è estraneo al mondo dello spettacolo e non ama usare i social. Potrebbe essere questo il motivo che ha spinto Bianca Balti a non taggarlo nelle foto che la ritraggono con lui. O, banalmente, Cutrera non ama la troppa esposizione mediatica. Dell'uomo si sa molto poco, è un pilota Ferrari Challenge, ma sembra occuparsi anche della gestione di investimenti. Una cosa, tuttavia, è certa: Alessandro Cutrera è una delle persone che Bianca Balti ha voluto al suo fianco in questo momento delicato. Nelle foto pubblicate su Instagram, i due si scambiano un bacio al tramonto: "L'amore guarisce, la vita è bella".

Bianca Balti ha iniziato la chemioterapia dopo la diagnosi di cancro ovarico

Bianca Balti ha un cancro ovarico al terzo stadio. La modella ha ricevuto la diagnosi dopo essersi recata in pronto soccorso per un forte dolore addominale. Il 14 ottobre ha iniziato la chemioterapia. Sui social continua a mostrarsi con il sorriso. I fan le hanno inondato la casa di fiori, ma Bianca Balti ha chiesto loro di non inviargliene più perché le davano l'impressione di essere nel bel mezzo del suo stesso funerale: "Sto cercando di vivere una vita il più normale possibile, soprattutto adesso che sono tornata a casa", accanto a lei la famiglia, Alessandro Cutrera e gli amici più cari.