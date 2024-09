video suggerito

Bianca Balti: "Ho un cancro alle ovaie al terzo stadio, mi aspetta un lungo viaggio" La modella, 40 anni, racconta quello che le è accaduto nell'ultima settimana. Tuto era iniziato da dolori addominali, poi la scoperta: "La vita accade; dagli una ragione".

A cura di Andrea Parrella

Bianca Balti ha svelato di avere un cancro alle ovaie. La modella sceglie il suo account Instagram per comunicare pubblicamente i risvolti di alcuni controlli ai quali si è sottoposta negli ultimi giorni a seguito di una serie di dolori addominali sospetti. Lo fa accompagnando alcune foto in ospedale, in cui si mostra sorridente, con una didascalia in cui fornisce i dettagli di tutto quello che le è accaduto nell'ultima settimana.

L'annuncio di Bianca Balti

Bianca Balti, che oggi ha 40 anni, descrive quella appena trascorsa come una settimana piena di paura, ma anche di affetto ricevuto, dopo che dei dolori l'hanno convinta a recarsi al pronto soccorso per degli accertamenti: "Domenica scorsa, mi sono registrato al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3C. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza (guarda queste foto per le prove, lol)".

"Ho trovato la bellezza della vita attraverso questo ostacolo"

Al netto dell'approccio positivo a questo percorso di cure, Bianca Balti, specifica che dovrà sottoporsi a un periodo intenso di cure per tenere la sua salute sotto controllo e si dà la carica guardando al tumore come un male che ha intenzione di affrontare con tutte le sue energie: "Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco".

Il messaggio si conclude con una frase che la dice lunga sull'approccio di Bianca Balti a questa nuova e inaspettata fase della sua vita: "La vita accade; dagli una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita".