Bianca Balti e la dedica per il fidanzato Alessandro Cutrera nel giorno del loro anniversario: “Un anno di noi”

A cura di Sara Leombruno

Dopo aver presentato ufficialmente sui social il suo fidanzato Alessandro Cutrera lo scorso ottobre, Bianca Balti adesso celebra il loro primo anniversario su Instagram attraverso una story dedicata al pilota di Ferrari Challenge. "Un anno di noi", la didascalia a corredo di alcuni scatti che li ritraggono insieme.

Bianca Balti celebra il primo anniversario con il fidanzato Alessandro Cutrera

Bianca Balti è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, scegliendo di centrare gran parte della sua comunicazione social sul racconto del sua percorso con la malattia. Lo scorso ottobre, infatti, la modella ha iniziato la chemioterapia dopo la diagnosi di un cancro ovarico al terzo stadio, ma nello stesso periodo ha fatto sapere di essersi finalmente innamorata. "L'amore guarisce, la vita è bella", aveva scritto a corredo di alcuni scatti su Instagram, tra i quali figurava anche quello con il fidanzato Alessandro Cutrera. Adesso, con alcune stories celebra finalmente il loro primo anno d'amore: "Un anno di noi", le parole.

Chi è Alessandro Cutrera

Alessandro Cutrera è il fidanzato di Bianca Balti. I due stanno insieme da giugno 2024, ma hanno ufficiliazzato la loro storia solo qualche mese dopo. È un pilota automobilistico e gareggia per il Campionato Ferrari Challenge, un campionato monomarca che ha avuto origine nel 1993. Sul suo conto non si hanno a disposizione molte informazioni private, come la città di provenienza o l'età esatta. Ciò che è certo è che è estraneo al mondo dello spettacolo e non ha mai avuto esperienze affini a quest'ambito. Su Instagram è presente con il nome di "ale.cutrera", ma non ama condividere molto di sé: ha un profilo privato e conta attualmente 425 followers.

In precedenza, Balti aveva avuto un primo matrimonio con Christian Lucidi, dal quale è nata la sua primogenita, Matilde. Successivamente, ha avuto una relazione con l’americano Matthew McRae, con cui è convolata a nozze nel 2017 e ha avuto la sua seconda figlia, Mia. Nel 2023, ha poi frequentato Leonardo DiCaprio.