Carolina Marconi: "Il mio compagno Alessandro Tulli ha sofferto più di me per il mio tumore. Ogni anno è un dono" Carolina Marconi si racconta nella puntata de La Volta Buona in onda giovedì 26 giugno. Ospite della trasmissione, ha rivelato quali sono le sue condizioni di salute a quasi quattro anni dalla diagnosi di tumore al seno e ha parlato del profondo amore che prova per il suo compagno Alessandro Tulli.

Carolina Marconi, ospite de La Volta Buona in onda giovedì 26 giugno, ha parlato delle sue condizioni di salute. Nel 2021, infatti, aveva scoperto di avere un tumore al seno. Il suo fidanzato Alessandro Tulli, con cui sta insieme da 14 anni, le è sempre stato accanto, specialmente nei momenti più complessi della sua malattia.

"Ogni donna merita un amore come quello mio e di Alessandro Tulli"

Dalla scoperta del tumore al seno, Carolina Marconi ogni anno si sottopone a visite di controllo. A Caterina Balivo, ha confermato che anche l'ultima è andata bene: "Ogni volta che vai ai controlli trattieni il respiro, non ce la fai. Quando senti il tuo dottore dire che sei guarita, sei guarita nel senso che anche il terzo anno è andato bene…" ha spiegato. Al momento si dice contenta: "Io sono in follow up, devono passare altri due anni, devono passare cinque anni, li devo completare. Ogni anno per me è un dono". Il suo compagno Alessandro Tulli è sempre stato al suo fianco: "Io e lui siamo tutto. Penso che ogni donna debba meritare un amore come il mio e un uomo come lui".

Carolina Marconi: "Il mio compagno piangeva di nascosto"

Nonostante il forte amore che li unisce, per Carolina Marconi e Alessandro Tulli le cose non sono state sempre semplici, soprattutto dopo la malattia di lei. "Quando ti viene diagnosticato un tumore non è facile. Forse è stato più difficile per lui, perché lui mi vedeva cambiare, i capelli, gonfiarmi – ha rivelato – Ha sofferto più lui che io. Ogni tanto si nascondeva e piangeva, non ho mai detto che lo sapevo".

Davanti a lei si è sempre mostrato sorridente. "Certo che litigavamo, io facevo la terapia e mi incavolavo. Alla fine il mio oncologo mi ha detto di fare un percorso dalla psicologa e noi ci siamo presentati là – ha chiarito – Abbiamo cominciato a litigare davanti a lei. La psicologa ci ha detto che eravamo un caso clinico e che ci dovevamo lasciare, ma in realtà noi abbiamo trovato il nostro equilibrio". Sugli inizi della loro storia d'amore, ha rivelato:

È stata mia sorella a rispondere ai suoi primi messaggi. Un giorno me lo sono ritrovato in discoteca a Milano e ho notato che ero bello. È stato un colpo di fulmine. Il giorno dopo gli ho iniziato a rispondergli in chat, non ci crede ancora che inizialmente non ero io.