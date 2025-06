Jessica Morlacchi: “Per Luca Calvani avevo perso la testa, me lo sarei sposato insieme al suo compagno”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Ospite della puntata de La Volta Buona di venerdì 6 giugno, Jessica Morlacchi è tornata a parlare del suo rapporto con Luca Calvani nella Casa del Grande Fratello. La cantante aveva perso la testa per lui, nonostante l'attore fosse fidanzato con Alessandro Franchini: "Lì dentro succede di tutto, accadono cose che magari fuori da quella situazione non vivresti mai". Poi, il racconto di un momento difficile che ha vissuto quando aveva vent'anni: "Avevo continui attacchi di panico, la luce mi dava fastidio".

La cotta di Jessica Morlacchi per Luca Calvani al Grande Fratello

Jessica Morlacchi ha parlato della sua avventura al GF, da cui è uscita vincitrice. Ha pensato di partecipare per "divertirmi e rilassarmi, poi ci sono state anche delle giornate in cui abbiamo fatto altro", ha detto, in riferimento alle numerose discussioni con gli altri inquilini. Su tutte, quella del bollitore con Helena Prestes. A domanda diretta di Balivo, l'artista ha anche ripercorso il suo rapporto con Luca Calvani, che era impegnato fuori dalla Casa con Alessandro Franchini. Quest'ultimo, in più di un'occasione si disse anche contrario all'atteggiamento della cantante.

"Lì dentro accade di tutto, succedono cose che magari fuori da quella situazione non vivresti mai. Quando entri nella Casa, inizi a vivere in una tua realtà, tu fai tutto ma inizi a vivere e dopo un po' diventa la tua vita", ha detto la vincitrice del reality. Che poi ha ammesso: "Io avevo perso la testa per lui. Io me lo sarei sposato, tutti e tre insieme, anche il suo compagno, lo avevo detto anche in diretta".

Il momento di buio a causa della depressione

Nel 2004, durante un concerto con Cristina D'Avena ebbe il suo primo attacco di panico e da lì cominciarono per lei 10 anni di depressione e sofferenze. Marco Masini le fu molto d'aiuto, perché in quel periodo la invitò a partecipare con lui a Sanremo: "È stata una cosa che non dimentico. Ero entrata da poco nella sua stessa casa discografica, il conoscerci meglio ci ha avvicinati molto. Spero che in me abbia visto qualcosa di bello che lo spinse a prendere quella decisione".

Questo malessere nasceva dall'ansia di vivere un mondo troppo grande – quello dello spettacolo – per una ragazza così giovane all'epoca: "Per un periodo non volevo vedere la luce, era la mia prima nemica, dovevo stare sempre a casa". Poi, ebbe la fortuna di conoscere un dottore che si prese cura di lei: "Capì la problematica e in pochissimo tempo mi ripresi, se lo avessi conosciuto prima, sarebbe stato meglio".