L'Estetista Cinica Cristina Fogazzi: "Mi mamma era sempre depressa, a 8 anni si è accoltellata davanti a me" Cristina Fogazzi in un podcast ha ripercorso la difficile infanzia segnata dal rapporto turbolento tra i suoi genitori e ha parlato del tentativo di sua madre di accoltellarsi, scena a cui ha assistito quando aveva solo 8 anni.

Cristina Fogazzi, conosciuta come Estetista Cinica, si racconta in un podcast. L'imprenditrice parla della difficile infanzia segnata dal turbolento rapporto tra i suoi genitori e del tentativo di sua madre di accoltellarsi, scena a cui Fogazzi assistette quando aveva solo otto anni.

Cristina Fogazzi: "I miei genitori litigavano violentemente, avevo pausa a lasciarli soli"

Ospite di One More Time di Luca Casadei, Cristina Fogazzi rivela alcuni dettagli sula sua famiglia d'origine. I suoi genitori si separarono nel 1975 e sua madre prese "malissimo questa cosa", vissuto come una sorta di "stigma" sociale. "Io cresco tra loro due che nonostante tutto si rimettono insieme, anche perché lei lo ricattava molto emotivamente – ha spiegato l'imprenditrice – Mia mamma aveva queste continue depressioni in cui dimagriva, si imbottiva di farmaci". E ancora: "Litigavano violentemente, io avevo paura a uscire di casa e lasciarli soli. Fino ai miei quindici anni è durata questa cosa qui". Tra i momenti più complessi, il tentativo di suicidio di sua madre:

Ho 8 anni e mia mamma sta in una delle sue depressioni. Una sera discutiamo e lei ha una crisi di nervi e tenta di accoltellarsi davanti a me. Salgono i vicini, la tengono ferma. Ho chiamato la mia maestra e che è venuta a casa mia a dormire perché sapeva che avevo una famiglia complicata. Mia mamma è proprio andata fuori di testa, sbatteva la testa per terra. In quella situazione lì tu dici: "Boh, chiamerà la nonna". Io ho chiamato la maestra perché in realtà non sapevo chi chiamare.

Cristina Fogazzi: "Mia mamma è morta mentre ero a Ibiza"

A Luca Casadei, spiega che crescere in mezzo a queste dinamiche familiari ha avuto un effetto su di lei. "Ho avuto gli attacchi di panico a 15 anni, prendevo farmaci e non uscivo di casa – spiega – Per un sacco di tempo mi sono sentita una canna nel vento, sentivo di non avere radici, di non avere un radicamento. Il concetto era: io non ho le radici, se si alza il vento volo via. Io non ho mai voluto figli perché un po' sono stati figli i miei genitori e un po' è come se ci fosse una bambina dentro di me".

Dopo un litigio avuto a 19 anni con sua madre, è andata via di casa: "Sono andata da un mio amico e non mi vengono più a cercare. La mia psicologa, che è quella che mi ha in cura già da anni, convoca entrambi i miei genitori e dice: Io vi vorrei denunciare per abbandono di minore, ma vostra figlia è maggiorenne". Negli ultimi anni si è occupata di sua madre, a cui all'età di 70 anni è stato diagnosticato un disturbo bipolare. Il genitore è venuto a mancare nel 2023: "Quando ero in vacanza a Ibizia mi hanno chiamata per dirmi che aveva avuto una crisi respiratoria. Avevo deciso di partire perché stava benissimo".