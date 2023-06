Lutto per L’Estetista Cinica, è morta la mamma Rosi: “Devo riordinare pensieri e dolore” Cristina Fogazzi annuncia ai suoi follower che si prenderà un periodo di pausa dai social per via dell’improvvisa morte della madre: “È mancata all’improvviso, mentre ero in vacanza”. Tempo prima aveva parlato della malattia della madre denunciando in lacrime “l’allucinante gestione degli anziani negli ospedali”.

A cura di Giulia Turco

Cristina Fogazzi, imprenditrice del settore beauty conosciuta come L’Estetista Cinica, ha annunciato un lutto molto doloroso in famiglia. È morta la mamma Rosi, che da tempo lottava contro una malattia. La notizia le è arrivata proprio mentre si trovava in vacanza, dunque lontano da casa. Una perdita , per l’imprenditrice, che ora le imporrà un tempo lontano dai social.

L'annuncio di Cristina Fogazzi sui social

“È mancata mia madre all’improvviso, mentre ero in vacanza”, è il messaggio che Cristina Fogazzi ha voluto condividere sui social con i suoi seguaci. “Per fortuna la notizia mi ha raggiunto mentre stavo con le persone che amo e che mi proteggono sempre”, continua. “Devo riordinare pensieri e dolore. Ci vedremo quando l’avrò fatto. So per certo che avrete per me un pensiero gentile. Ci conosciamo da tanto tempo”, conclude. Non è la prima volta che parla della mamma. Lo scorso anno infatti si era lasciata andare ad uno sfogo sui social, raccontando una situazione molto sofferta e denunciando la cattiva gestione degli anziani con patologie anche in strutture private.

Quando l'Estetista CIinica raccontò i problemi di salute della mamma

La donna era malata da tempo e Cristina Fogazzi ne aveva parlato con i suoi follower già qualche mese prima. Era stata l’occasione per l’imprenditrice di denunciare una situazione particolarmente triste che aveva avuto modo di verificare nell’ospedale in cui la mamma era ricoverata. A quanto pare il suo ricovero nella struttura non aveva fatto altro che peggiorare la situazione della mamma: “Ho ricoverato una donna che camminava e faceva la pipì e mi hanno restituito una persona che non sta in piedi, che ha il catetere e che è completamente fuori di testa”, aveva raccontato in lacrime. "Io un po' allucinata dalla gestione degli anziani negli ospedali – continua poi – perché gli anziani sono pazienti fragilissimi, peraltro mia mamma era ricoverata a pagamento, quindi vi posso dire pure privilegiata", aveva aggiunto presa dallo sconforto.