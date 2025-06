video suggerito

Rosalinda Cannavò: “Il mio corpo cambiato in gravidanza, i giudizi mi hanno fatto vivere momenti di depressione” Rosalinda Cannavò, attrice meglio conosciuta come Adua Del Vesco, racconta per la prima volta le difficoltà sperimentate nel corso della sua prima gravidanza e connesse all’inevitabile aumento di peso: “Ho vissuto momenti di depressione”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

Per la prima volta, Rosalinda Cannavò racconta la sua gravidanza dal profilo di chi, per lunga parte della sua vita ha combattuto contro i disturbi alimentari. L’ex gieffina e attrice meglio nota con il nome di Adua Del Vesco, ha rivelato di non avere sempre vissuto con serenità il fatto di dovere ingrassare. Al contrario, come ha lei stessa rivelato nel corso di una punta del podcast “1 % Donne”, Cannavò ha rivelato di essersi sentita sola e impreparata ad affrontare gli inevitabili cambiamenti:

Quando ho visto il mio corpo cambiare in gravidanza ho avuto momenti molto critici e difficili, che ho superato, ma non è stato facile. C’è anche molto giudizio da parte delle persone se dici di non sentirsi a posto con il tuo fisico e ho vissuto momenti di depressione in gravidanza anche per questo motivo. La donna incinta deve essere felice, al settimo cielo e non può avere momenti di sconforto”. Rosalinda è riuscita a gettarsi alle spalle tali momenti di sconforto e oggi vive serena insieme al compagno Andrea Zenga e alla loro figlia.

L'infelicità vissuta fuori dalla Casa: “Non ero preparata”

Rosalinda ha svelato anche quanto il fatto di tornare alla vita reale dopo i 6 mesi trascorsi nella Casa l’abbia mila a dura prova: “Io ero protetta, non mi arrivava nulla degli insulti. Quando sono uscita e ho visto i programmi e tutto quello che è stato detto su di me non ero pronta, ci sono stata molto male, anche perché avevo da poco intrapreso una relazione e non sapevo come Andrea potesse reagire. Sono stata fortunata perché lui non mi ha mai giudicata, non mi ha mai chiesto nulla del mio passato, sono stata io a volerglielo raccontare. Sono molto fortunata da questo punto di visto, glielo dico tutti i giorni e me lo dico tutti i giorni. A volte rispondevo, a volte mi arrabbiavo, piangevo, mi sentivo frustrata, poi ho imparato un po’ a fregarmene perché so quella che sono e non sono quei commenti a stabilirlo. Leggo quei commenti e ci faccio anche una risata sopra, perché per perdere tempo a scrivere cattiverie su me e la mia famiglia devi avere davvero una vita vuota e provo anche un po’ pena per loro”. Momenti che l’attrice è roiscita a gettarsi alle spalle. Oggi, lontano dal set, si dedica soioratuttto a crescere la figlia Camilla.