video suggerito

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga festeggiano il battesimo della figlia, le foto della cerimonia in rosa Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno festeggiato il battesimo della figlia Camilla. Per l’occasione hanno organizzato una festa insieme a parenti e amici curata nei minimi dettagli. Su Instagram alcune immagini del giorno dedicato alla loro primogenita, nata lo scorso settembre. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno festeggiato il battesimo della figlia Camilla. Per ‘occasione hanno organizzato una festa insieme a parenti e amici curata nei minimi dettagli. Su Instagram alcune immagini del giorno dedicato alla loro primogenita, nata lo scorso settembre. Nel frattempo, le voci sulle loro presunte nozze si fanno sempre più frequenti, dopo che l'attrice era stata avvistata in un atelier da sposa.

Il battesimo di Camilla, figlia di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno festeggiato il battesimo della loro prima figlia Camilla il 7 giugno. Per l'occasione, hanno organizzato una piccola festa con parenti e amici, dopo la celebrazione religiosa in chiesa. "È stato un giorno importante ed emozionante. Pensando a tutto quello che succede nel mondo, giornate come queste ti fanno capire quanto siamo fortunati e quanto lo è nostra figlia. Grazie a tutta la nostra famiglia per aver condiviso con noi questo momento", hanno scritto i neo genitori su Instagram. Ad accompagnare il messaggio alcune loro foto di famiglia e del ricevimento, tra torte e decorazioni con palloncini, tutto rigorosamente rosa.

L'amore tra Rosalinda e Andrea Zenga

Nel settembre 2024 i due sono diventati genitori per la prima volta della piccola Camilla, coronando il loro amore nato tre anni prima sotto i riflettori del Grande Fratello. Ospiti di Verissimo lo scorso gennaio, avevano spiegato come il matrimonio non fosse tra i loro piani imminenti, eppure una recente foto condivisa su Instagram sembra suggerire l'esatto contrario. Lo scatto in questione mostra l'attrice in un atelier da sposa insinuando il dubbio e quasi lasciando intendere che le nozze non siano poi così lontane. La didascalia sembra alimentare ancora di più questa teoria, al momento non confermata.