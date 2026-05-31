Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano un figlio, l’annuncio sui social: “Mi viene da piangere”

Angela Caloisi e Paolo Crivellin allargano la famiglia. Con un video condiviso sui social, l’ex corteggiatrice e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio: un desiderio che avevano già espresso pubblicamente in passato.

La notizia era nell'aria da giorni, spinta dai rumor insistenti dei loro sostenitori più attenti, ma ora è arrivata l'ufficialità. Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano il loro primo figlio. La conferma è arrivata direttamente dai profili Instagram della coppia attraverso un filmato che riassume i momenti più intimi delle ultime settimane: dai test di gravidanza positivi alle prime ecografie mostrate in camera, fino alla reazione commossa di parenti e amici intimi. “Non voglio dire niente perché mi viene da piangere”, sussurra nel video l'influencer casertana, sopraffatta dalla felicità mentre stringe tra le mani lo scatto della prima ecografia.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin presto genitori

L'annuncio arriva a coronamento di un anno intenso. La coppia si era infatti unita in matrimonio il 31 luglio 2025 nella cornice di Villa Corsini a Mezzomonte, sulle colline di Firenze, circondata dagli affetti più cari e da diversi ex volti del dating show di Canale 5. Proprio durante una successiva intervista rilasciata a Verissimo, i due avevano confidato a Silvia Toffanin di sentirsi finalmente pronti per il grande passo della genitorialità: “Vogliamo un figlio. Desidero che accada in modo spontaneo, senza troppi programmi”, aveva spiegato Crivellin, trovando eco nelle parole di sua moglie, che si definiva matura per intraprendere questo nuovo viaggio di coppia.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne

La storia tra Angela e Paolo affonda le sue radici negli studi televisivi di Uomini e Donne, dove si sono conosciuti durante la stagione 2017/2018. Il percorso sul trono del modello torinese non era stato semplice, segnato da forti dubbi e da un lungo dualismo tra Caloisi e l'altra corteggiatrice, Marianna Acierno. Un'indecisione prolungata che aveva spinto il tronista a richiedere un passaggio finale insolito all'interno di una villa, isolato dal contesto dello studio per fare chiarezza nei propri sentimenti.

Nel febbraio del 2018 arrivò la scelta finale. Nonostante i reciproci timori di non essere compatibili fuori dalle telecamere, Paolo scelse Angela ponendo l'accento sulla vulnerabilità e la purezza scoperta nei suoi occhi durante le ultime esterne. Da quel giorno, i due non si sono più separati. A differenza di molte coppie nate sotto i riflettori del programma, i due hanno costruito una stabilità solida lontano dalle dinamiche del gossip, avviando una convivenza e cementando un legame che, a distanza di sette anni, si appresta a trasformarsi nell'avventura più importante della loro vita.