Domenica In, Mara Venier saluta l’assente Teo Mammucari: “Manca un compagno di viaggio, ti voglio bene”

L’ultima puntata di Domenica In si è chiusa con un saluto inaspettato. Nei minuti finali della trasmissione, Mara Venier ha preso la parola per i tradizionali ringraziamenti alla Rai e al suo gruppo di lavoro, cogliendo l’occasione per rivolgere un pensiero pubblico a Teo Mammucari, assente in studio a causa di alcuni attriti con i vertici dell’azienda.

L'ultima puntata della stagione di Domenica In si è chiusa con un saluto inaspettato. Nei minuti finali della trasmissione, Mara Venier ha preso la parola per i tradizionali ringraziamenti alla Rai e al suo gruppo di lavoro, cogliendo l'occasione per rivolgere un pensiero pubblico a Teo Mammucari, assente in studio per la seconda settimana consecutiva a causa di forti attriti con i vertici dell'azienda. “Oggi manca un compagno di viaggio, ti voglio bene”, ha dichiarato la conduttrice, spezzando il silenzio intorno al forfait del comico.

Il saluto di Mara Venier

Mammucari, che ha affiancato Mara Venier nel corso dell'anno, ha deciso di non presentarsi in studio nemmeno per il congedo finale dal pubblico di Rai 1. Di fronte alla sua sedia vuota, la padrona di casa ha scelto di non ignorare il caso, inserendo il collega nei saluti di fine anno: “Voglio ringraziare la Rai, il vicedirettore vicario Anna Nicoletti che mi è stata vicino con affetto e professionalità. Saluto i miei compagni di viaggio, ne manca uno, ma saluto anche te Teo, perché ti voglio bene”. Un messaggio a cui si è subito unito anche Tommaso Cerno, che ha chiosato: “Tutti ti vogliamo bene”. Un modo per smorzare i toni di una rottura che, nelle ultime settimane, ha assunto contorni prettamente contrattuali e politici.

I motivi del forfait di Teo Mammucari

L'assenza di Mammucari all'appuntamento conclusivo del 31 maggio non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Già nelle ore precedenti, Fanpage.it aveva confermato il secondo forfait consecutivo del conduttore, legato a un profondo malumore nei confronti dei vertici Rai. Alla base della rottura ci sarebbe il rifiuto da parte di Viale Mazzini di un progetto da lui presentato per i palinsesti estivi e, in modo particolare, la mancata riconferma del programma Lo spaesato per la prossima stagione televisiva. Una decisione che diventerà ufficiale solo il prossimo 3 luglio con la presentazione ufficiale dei palinsesti ad Ancona, ma che ha spinto l'ex volto di Domenica In ad abbandonare la trasmissione in anticipo rispetto alla naturale scadenza.

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Il discorso di Tommaso Cerno

Al netto del caso Mammucari, la puntata è stata una celebrazione del percorso di Mara Venier. Particolarmente toccante è stato l'intervento a sorpresa di Vincenzo Mollica, che ha voluto dedicare un ritratto intimo alla conduttrice: “Amo definirti amica della domenica, racconti con intelligenza e ironia. Nel raccontare queste storie ci metti passione, ma soprattutto l'arte di saper ascoltare, è come se ci permettessi di entrare in casa tua, che diventa casa nostra”. Parole di profonda stima professionale a cui sono seguite quelle di Tommaso Cerno. Il giornalista, tra i resident di questa edizione insieme a Enzo Miccio e Pino Strabioli, ha voluto ringraziare pubblicamente Venier per lo spazio e la libertà concessagli: “È stata un'esperienza meravigliosa, al tuo fianco mi hai fatto riscoprire l'origine del mio lavoro, del fare il giornalista, i problemi delle persone normali con il tuo garbo e la tua intensità”. Dopo i ringraziamenti estesi anche al comparto tecnico, alle maestranze e ai parrucchieri, il sipario è calato sulla stagione corrente del programma clou della domenica Rai.