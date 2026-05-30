Teo Mammucari non ci sarà neanche all’ultima puntata di Domenica In

Teo Mammucari assente anche all’ultima puntata di Domenica In, domenica 1 giugno. Mara Venier chiude la stagione con l’intervista a Catherine Louise Birmingham, la madre della “famiglia nel bosco”.

Teo Mammucari non si presenterà nemmeno all'ultima puntata di Domenica In, in programma domani. Secondo quanto apprende Fanpage.it, a meno di clamorosi dietrofront dell'ultimo momento, il conduttore darà forfait per la seconda settimana consecutiva, lasciando Mara Venier a chiudere la stagione senza di lui.

I retroscena del forfait

La settimana scorsa, Giuseppe Candela per Dagospia aveva ricostruito i motivi del malumore di Mammucari: il rifiuto da parte della Rai di un suo progetto per i palinsesti estivi e, soprattutto, la mancata riconferma di Lo spaesato per la prossima stagione. Un'ufficialità che arriverà soltanto il 3 luglio, quando ad Ancona saranno presentati i palinsesti Rai 2027, ma che evidentemente circola già negli ambienti interni con sufficiente certezza da aver spinto il conduttore a prendere le distanze.

Chi ci sarà domenica

Ad affiancare Mara Venier nell'ultima puntata saranno i resident Enzo Miccio e Tommaso Cerno, insieme a Pino Strabioli, presenza ricorrente nel corso di tutta la stagione e già chiamato in causa più volte durante la stagione. Tra gli ospiti anche Samurai Jay per presentare il nuovo singolo "Flamenco Paranoia" ed Enrico Brignano, per un momento di grande leggerezza.

L'intervista a Catherine Louise Birmingham

La stagione di Domenica In si chiuderà senza Teo Mammucari ma comunque con un colpo ad effetto. A partire dalle 14, Mara Venier incontrerà per la prima volta in tv Catherine Louise Birmingham, la madre della cosiddetta "famiglia nel bosco", che ha da poco pubblicato il libro La mia verità. La donna ha scelto di rilasciare solo due interviste in via ufficiale: la prima a Cinque minuti con Bruno Vespa, andata in onda due giorni fa; la seconda, domani, proprio a Domenica In. Un'esclusiva di peso che trasforma l'ultima puntata di Domenica IN in un appuntamento tutt'altro che da archiviare in fretta.