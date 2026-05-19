Laura Freddi: “Mamma a 44 anni grazie a un miracolo, prima non sapevo di avere l’endometriosi”

Laura Freddi è tornata a raccontare il suo percorso legato alla maternità arrivata in età adulta a causa dell’endometriosi. Ospite nella puntata del 19 maggio di La volta buona, la showgirl ha ripercorso le difficoltà vissute prima della nascita della figlia Ginevra, avuta a 44 anni insieme al compagno Leonardo D’Amico.

Laura Freddi è tornata a raccontare il suo percorso legato alla maternità arrivata in età adulta. Ospite nella puntata del 19 maggio di La volta buona, la showgirl ha ripercorso le difficoltà vissute prima della nascita della figlia Ginevra, avuta a 44 anni insieme al compagno Leonardo D'Amico. Un desiderio, quello di avere un figlio, che la accompagnava da sempre: "Io ero pronta a fare la mamma già a 20 anni".

La diagnosi tardiva di endometriosi

A ostacolare i suoi piani è stata una malattia scoperta solo in età adulta: "Ho sempre sofferto di endometriosi, ma l'ho scoperto tardi, a 39 anni", ha spiegato Freddi nel salotto di Caterina Balivo. Solo un anno dopo la diagnosi ha incontrato l'attuale compagno, riaccendendo una speranza che sembrava svanita. Nonostante il quadro clinico difficile, la gravidanza è arrivata lo stesso in modo del tutto inaspettato: "Per me è stato un vero miracolo", le parole.

La scoperta nel giorno del compleanno

Freddi ha poi ricordato l'esatto momento in cui ha saputo che sarebbe diventata madre, un tempismo perfetto che ha trasformato una data già importante in un momento indimenticabile: "L'ho scoperto il giorno del mio compleanno, subito dopo essere tornata da una vacanza. Mi ha letteralmente stravolto la vita". Oggi la showgirl si gode la crescita della sua bambina, guardando però già al futuro con un pizzico di nostalgia e con un nuovo desiderio: quello di diventare nonna.

Da Paolo Bonolis al matrimonio con Claudio Casavecchia: gli amori del passato

La nascita di Ginevra rappresenta il coronamento di una vita sentimentale intensa e finita spesso al centro delle cronache rosa. Nei primi anni '90, all'epoca del debutto a Non è la Rai, Laura Freddi ha vissuto una celebre e lunga storia d'amore con Paolo Bonolis, un legame profondo interrottosi proprio per le diverse visioni sul futuro e sulla famiglia. Successivamente, nel 2006, la showgirl ha sposato l'imprenditore Claudio Casavecchia; un matrimonio celebrato dopo un periodo di convivenza ma naufragato nel 2008, dopo la dolorosa esperienza di una precedente gravidanza interrottasi spontaneamente. La svolta definitiva è arrivata nel 2013 grazie all'incontro con Leonardo D'Amico, fisioterapista della nazionale maschile di beach volley: una relazione solida e lontana dai riflettori che le ha restituito la serenità e, infine, la gioia della maternità.