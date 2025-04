Laura Freddi: “Della storia con Bonolis se ne parla troppo, non ci siamo nemmeno sposati”

video suggerito

Laura Freddi è stata una delle protagoniste dello show di Rai1 condotto da Carlo Conti, Ne vedremo delle belle. Quella di sabato 12 aprile sarà l'ultima puntata, con una chiusura anticipata della quale la showgirl dice: "Sono molto dispiaciuta, stavamo carburando ora". Intervistata dal Corriere, racconta questa nuova esperienza in tv, gli inizi della sua carriera, qualche nuova prospettiva e infine anche un cenno a Paolo Bonolis, soffermandosi sul fatto che della loro storia se ne parli più di quanto sia necessario.

Laura Freddi sullo show Ne vedremo delle belle

Uno dei motivi per cui Ne vedremo delle belle chiude in anticipo sta nelle interazioni, a detta di Carlo Conti, poco peperine delle partecipanti che quindi non avrebbero fatto scaldare i motori al programma. Laura Freddi, però, si dice contenta di come sia andata:

È stata un’avventura seppur breve, fantastica. Ho conosciuto donne che per la prima volta si sono unite e che hanno dimostrato solidarietà femminile. Questo programma, ahimé, forse voleva per certi aspetti una rivalità tra noi che non si è venuta a creare perché ci siamo aiutate nelle difficoltà, al di là di qualche battibecco. Tra di noi c’è stata solidarietà, magari anche a discapito dello show, ma noi siamo contente che sia andata così.

La showgirl sottolinea come la trasmissione avesse anche lo scopo di riportare in auge una tv che, forse, non esiste più e a questo proposito dichiara: "Sarà anche vero che le showgirl fanno parte della tv di un tempo, ma pur capendo le critiche di chi la riteneva più maschilista, per certi versi a me quella televisione fatta di luci, leggerezza lustrini e paillettes piaceva di più". A questo, poi, aggiunge un ulteriore considerazione sull'oggettificazione della donna:

Potrebbe sembrare, ma per me di fatto è stato un arricchimento e una sfida. Ma, soprattutto, è stato un gioco e gli lascerei la leggerezza del varietà. Il fatto che ci sia una giuria, è solo per creare delle dinamiche.

Laura Freddi a Ne vedremo delle belle, fonte Instagram

La carriera di Laura Freddi e le parole su Bonolis

D'altronde è lei stessa ad ammetterlo, di aver iniziato la sua carriera per il suo aspetto fisico: "Ero una bella ragazza: al mare dei talent scout fermarono i miei genitori per farmi fare dei concorsi di bellezza… sono stata Miss Ostia, poi pian piano di quasi tutto il litorale romano". Da quel momento, poi, iniziò a lavorare come valletta in tv di Napoli, finché non arrivò Non è la Rai:

Gianni (Boncompagni. ndr.) ci mise tutte in fila e fece una prima selezione. Mi presero e diventò un impegno: addio scuola. Essendo particolarmente timida c’è è voluto un pochino per ingranare. Da quando Enrica Bonaccorti disse un giorno che ero la Kim Basinger italiana: una uscita a sorpresa che cambiò molte cose

Dopo l'esperienza in Rai, passò in Mediaset diventando Velina: "Con Miriana (Trevisan, ndr.) segnammo il cambio di passo rispetto alle veline di prima. Ero felice, pur essendo da sempre una che si emoziona molto in tv, anche adesso, cadendo magari in errore". Tanti i maestri con cui ha lavorato negli anni: "E poi Iacchetti, Greggio, Costanzo, un altro mio pigmalione. Maestro, padre, tutto. Diceva: scrivi meglio di come parli. Mi insegnò a fare la padrona di casa in tv". Le fanno notare, poi, che all'elenco manca Paolo Bonolis:

Ma non ho fatto programmi con lui. È stata una parentesi importante ma non so perchè tutti me ne parlino ancora visto che non ci siamo sposati, non abbiamo avuto figli e la nostra storia non è durata nemmeno così tanto… È stata una storia, bella, ma come altre