Ne vedremo delle belle su Rai1 chiude in anticipo, la reazione delle soubrette protagoniste Dopo la chiusura di Ne vedremo delle belle su Rai1, alcune delle protagoniste hanno commentato la decisione di Carlo Conti e della Rai. Tra dispiaceri e qualche perplessità, ecco cosa hanno dichiarato.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo tre puntate, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Carlo Conti, ovvero Ne vedremo delle belle, chiude in anticipo. La notizia è stata confermata dal conduttore stesso che ha chiarito le motivazioni per cui ha deciso di mettere un punto a questa avventura televisiva, di cui sono state protagoniste le showgirl più note della tv. Alcune di loro, quindi, hanno commentato la chiusura anticipata, non senza un po' di dispiacere.

Il commento di Valeria Marini e Matilde Brandi

A raccogliere i primi commenti alla notizia è stato Superguida Tv che ha contattato alcune delle protagoniste. La prima, Valeria Marini, ha sostenuto la scelta del conduttore e infatti ha dichiarato: "Sono d’accordo con la dichiarazione di ieri di Carlo Conti, è una decisione presa perché l’ultima puntata sarebbe andata in onda il sabato di Pasqua e quindi è stata chiesta di slittarla e Carlo ha deciso di chiuderla in anticipo". Particolarmente dispiaciuta per come si siano evolute le cose, invece, è stata Matilde Brandi: "Mi dispiace tantissimo, ringrazio Carlo, gli autori e la Rai per avermi dato la possibilità di fare queste quattro puntate. Il format era divertente, simpatico, leggero. Forse dovevamo fare più dinamica tra noi ma scontrarci contro la De Filippi non era un’impresa facile. La vedo più positiva che negativa.

Le parole di Patrizia Pellegrino e Veronica Maya

Se Marini e Brandi sono state più soft nel commentare la decisione di Conti e della Rai, più critica, invece, è stata Patrizia Pellegrino che ha difeso il suo lavoro e quello delle sue colleghe, soffermandosi anche sul ruolo della giuria:

Secondo me è stato sbagliato il giorno della messa in onda, non sono stati furbi. Ho notato che il pubblico si stava cominciando ad affezionare a noi. Dopotutto si tratta di un programma nuovo, sperimentale, io l’ho trovata un’idea stupenda. Io e le mie colleghe abbiamo dato il massimo, siamo contente di quello che abbiamo fatto. E’ stato un onore lavorare con Carlo e gli autori, spero che possano capitare altre occasioni. Credo di essere stata insieme a Valeria quella che ha fatto più casino in assoluto e quindi non penso che ce l’aveva con me. Secondo me se non è andata bene non è perché è mancato il pepe tra noi ma voglio lanciare un’accusa alla giuria che ridacchiava quando noi ci esibivamo. Qualche persona mi ha scritto oggi dicendomi che chi sedeva in giuria ci prendeva in giro prima e durante l’esibizione. Non voglio scagliarmi contro la giuria ma ho ricevuto questi feedback che mi hanno fatto riflettere.

Anche Veronica Maya ha parlato di un "equivoco alla base", ritenendo che l'obiettivo del programma sia sempre stato quello di mettere in luce le abilità artistiche delle protagoniste, pensando che dovesse esserci anche una competizione vera e propria tra loro:

Se volevano un programma Eva contro Eva forse ce lo dovevano dire prima. Quando io sono stata chiamata, mi sono state fatte delle premesse che mi hanno spinto ad accettare una sfida di questo tipo. Mi era stato detto che eravamo dieci showgirl che avevano una carriera già alle spalle e che erano pronte a mettersi in gioco mostrando il loro talento nelle varie discipline. Io ho accettato di buon grado vivendola come una bellissima opportunità di fare il varietà su Raiuno. Da questo punto di vista io pensavo di fare lo show. Probabilmente c’è stato un equivoco alla base. Se mi avessero detto che l’obiettivo era la competizione nel senso di litigate come si vedono in altri programmi televisivi avrei fatto un passo indietro, motivo per cui finora ho rifiutato i reality rinunciando anche a cachet importanti.