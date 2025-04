video suggerito

Valeria Marini: "Ero depressa, volevo scappare su un'isola. Vorrei cantare al prossimo Festival di Sanremo" Valeria Marini si racconta in un'intervista. La showgirl, nel cast di Ne vedremo delle belle, rivela di provare una profonda gratitudine per il conduttore Carlo Conti: "È stato lui a cercarmi, ho accettato al volo l'offerta". La showgirl, poi, parla di un momento difficile vissuto da sua madre, vittima di una truffa: "Ci ha rimesso 350 mila euro. È caduta in depressione. E io idem, per empatia".

Valeria Marini, intervistata da Oggi, racconta un momento difficile vissuto con sua madre, vittima di una truffa. La showgirl è nel cast di Ne vedremo delle belle, show di Rai1 condotto da Carlo Conti. Rivela di provare molta gratitudine nei suoi confronti: "È stato lui a cercarmi, ho accettato al volo l'offerta". Al settimanale annuncia che uno dei suoi prossimi obiettivi è partecipare al Festival di Sanremo 2026, non nei panni di co-conduttrice ma come cantante.

Valeria Marini: "Ero caduta in depressione, volevo scappare su un'isola sperduta"

Valeria Marini rivela di aver attraversato un periodo buio per via della truffa subita da sua madre: "Ci ha rimesso 350 mila euro. È caduta in depressione. E io idem, per empatia". Si apre poi al racconto del suo rapporto lei: "Ha alzato un muro con noi tre figli. Non riusciamo più a vederla. Si è barricata in casa. È una situazione pesantissima". La showgirl era talmente provata da aver pensato di fuggire: "Non avevo più voglia di niente. Pensavo di scappare, lasciare l'Italia, rifugiarmi in un'isoletta sperduta…".

Valeria Marini: "Carlo Conti mi ha cercata, gli sono grata. Vorrei cantare a Sanremo"

Valeria Marini è nel cast di Ne vedremo delle belle, talent show condotto da Carlo Conti su Rai1. Ammette di provare una "gratitudine infinita" nei suoi confronti: "È stato lui a cercarmi. Ho accettato al volo l'offerta. Per me significa parecchio. È una rinascita. Una ripartenza. Umana e professionale". Il modo in cui gli dimostra affetto?: "Al nostro grande presentatore continuo a mandare WhatsApp pieni di cuoricini". Nega i contrasti e le tensioni con Pamela Prati, prova simpatia per Carmen Russo e non ama particolarmente Patrizia Pellegrino. Nell'intervista annuncia: "Ho un obiettivo: partecipare al prossimo Festival di Sanremo come cantante".