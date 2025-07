Elisa Isoardi: “Non rifarei l’Isola, sono aziendalista. Ho sposato la Rai, non penso mai alla maternità”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Nella prossima stagione televisiva, Elisa Isoardi torna su Rai1 con un nuovo programma. Si chiama Bar Centrale, partirà in autunno e la vedrà conduttrice e autrice. "Un riassunto delle notizie della settimana e poi dei commenti con bar e circoli del paese", ha spiegato a proposito del progetto. Il suo sogno, però, rimane presentare il Festival di Sanremo, anche se quando era piccola aveva un altro desiderio: "Volevo diventare prete, fare il chirichetto".

"Sono aziendalista, non rifarei l'Isola. sogno di presentare il Festival di Sanremo"

Elisa Isoardi arrivò in Rai nei primi anni Duemila e da allora la sua carriera prese il via. Condusse programmi come Linea Verde e Uno Mattina, sia durante l'anno che in versione estiva. Nel 2008 arrivò anche la Prova del Cuoco, come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera: "Avevo sostituito Antonella Clerici durante la gravidanza. Al ritorno, nel 2018, è stata l’azienda a chiedermi di tornare, mentre Antonella aveva altri programmi da fare".

Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco

Per quanto riguarda i reality, prese parte all'Isola dei Famosi anche se oggi non lo rifarebbe: "Mi sembra un tradimento rispetto alla Rai. Io sono aziendalista dentro". Fece anche parte del cast di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci: "Fu una lezione quotidiana per me che sono così impulsiva". Il suo sogno oggi, lavorativamente, è quello di presentare il Festival di Sanremo: "È il punto d'arrivo che i bravi conduttori fanno diventare un nuovo punto di partenza".

"Sono sposata con la Rai, non penso alla maternità"

Per quanto riguarda la sua vita privata, oggi Elisa Isoardi è felicemente fidanzata con lo chef stellato Ernesto Iaccarino, anche se non vuole parlarne troppo: "Sto attraversando per la prima volta un periodo molto sereno nel privato e questo mi fa molto bene anche sul lavoro". Ad oggi non vuole diventare mamma: "Non ci penso mai. Non so se il mio è egoismo, mancanza di altruismo. Mi piace la vita che mi sono costruita, mi sento molto realizzata con il lavoro". E sul matrimonio: "Sono sposata con la Rai: farò 20 anni ad agosto".

In passato ha avuto una storia d'amore con Matteo Salvini, da cui annuncio la rottura pubblicando una loro foto insieme a letto: "Era il 2018, ormai quel reato è passato in prescrizione. Volevo prendermi la libertà di dire io come stavano le cose. Ho sbagliato, chiedo scusa, ma sono passati 7 anni.".