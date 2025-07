Antonella Clerici: “Gigi D’Alessio via da The Voice una doccia fredda. In Rai mi danno per scontata”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Antonella Clerici si sta concedendo un periodo di vacanza in attesa di tornare in onda. Nella prossima stagione televisiva di Ra1, in cui ormai è di casa da oltre 20 anni, avrà diversi impegni. Oltre a È Sempre Mezzogiorno e The Voice, dove ha confessato di aver vissuto "malissimo" e come una "doccia fredda" la ‘partenza' di Gigi D'Alessio verso Mediaset, sarà in prima serata con due appuntamenti musicali dal titolo Jukebox.

La nuova stagione televisiva di Antonella Clerici in Rai

Per Antonella Clerici la prossima stagione televisiva sarà ricca di impegni: oltre a È Sempre Mezzogiorno (dove accoglierà Carlotta Mantovan, figlia di Fabrizio Frizzi) e The Voice, sarà protagonista di due serate e speciali dedicate alla musica (Jukebox- La notte delle hit). La conduttrice ha visto rinnovato per altri due anni il suo contratto in Rai e, in un'intervista al settimanale Chi ha confessato: "Il leitmotiv della mia vita è dover sempre lottare per qualcosa perché, quando nasci e cresci in un'azienda, ti danno affettuosamente per scontata. "Tanto Antonella c'è" ".

Antonella Clerici ha anche parlato del Festival di Sanremo, che ha condotto da sola in passato e a cui ha partecipato nell'ultima edizione al fianco di Carlo Conti:

Sanremo è una dimensione particolare, dopo averlo condotto non ricordavo tante cose che avevo fatto, mi venivano in mente solo dei flash. Non sono per le quote rosa. Io penso, nella mia esperienza, che il conduttore del Festival sia uno. Quest'anno Carlo Conti, la prima sera, ha voluto me e Gerry Scotti, ma facevamo da spalla giocando sull'esperienza.

Cosa pensa di Stefano De Martino e il rapporto con Amadeus

Nel corso dell'intervista, Antonella Clerici ha svelato anche cosa pensa di Stefano De Martino, reduce da una stagione di grandi successi in Rai, da Affari Tuoi durante la fascia preserale a Stasera Tutto è possibile in prima serata. Diverse volte si è vociferato il nome del conduttore per la conduzione del Festival di Sanremo, un'ipotesi che a lei non dispiacerebbe per il futuro: "Stefano lo vedrei assolutamente a Sanremo, a me piace moltissimo e l'ho detto in tempi non sospetti. Intanto è un ragazzo che studia, che legge, non è uno che dice "so tutto io". Ad Affari Tuoi, programma che conoscono bene perché l'ho condotto, ha fatto suo il format. Se devo pensare al futuro, penso a lui".

Per quanto riguarda Amadeus, Clerici ha chiarito di non aver fatto alcun "dispetto" al collega e amico con la conduzione del programma Jukebox il prossimo autunno, simile ad Arena Suzuki come idea: "Non la voglio così. Voglio bene ad Amadeus, non l'ho vissuta come una contrapposizione, lo faccio alla mia maniera". E sul suo addio alla Rai: "Penso che solo lui sappia la verità. Ci sono stati tanti fattori che l'hanno portato a scegliere, esistono momenti in cui vuoi cambiare aria".

L'amore per il compagno Vittorio Garrone

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono una coppia dal 2016 e insieme sono diventati genitori di Maelle. Il segreto del loro amore, come ha raccontato la conduttrice, è uno: "Trovare l'altra metà della mela. Quando sei giovane cerchi la diversità, ma poi capisci che sarà quella a dividerti, e scopri che è più importante la complicità, il fatto di ridere insieme, di stare insieme, di essere d'accordo". E, sul matrimonio, ha spiegato: "È un tabù perché, quando metti insieme delle famiglia, è importante non rompere gli equilibri. Stiamo benissimo così, ci scegliamo ogni giorno e i nostri figli sono felici".