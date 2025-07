video suggerito

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, fuori da “È sempre mezzogiorno”: al suo posto Carlotta Mantovan A due anni dalla partecipazione a Ballando con le stelle, Carlotta Mantovan torna su Rai1. A partire da settembre, sarà nel cast di È sempre mezzogiorno, al posto di Giovanna Civitillo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Stefania Rocco

Dopo la partecipazione a Ballando con le stelle nel 2022, Carlotta Mantovan è pronta a tornare protagonista di un format pensato per il piccolo schermo. La giornalista e vedova di Fabrizio Frizzi, come anticipato dal sito Affari Italiani, entrerà a far parte del cast di È sempre mezzogiorno, il programma di cucina condotto da Antonella Clerici. Mantovan prenderà il posto di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che lascia il programma dopo diverse stagioni. Anche Amadeus, da circa un anno, ha lasciato la Rai per trasferirsi su Discovery. Al momento della sua uscita dalla Rai, veniva da uno straordinario quinquennio sanremese, Festival tornato a essere popolare e attesissimo proprio in virtù degli sforzi profusi da Ama per modernizzarlo.

Giovanna Civitillo fuori dalla nuova stagione Rai

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, la decisione di congedare Giovanna Civitillo sarebbe stata presa dalla Direzione Intrattenimento DayTime, guidata da Angelo Mellone. Una scelta che, secondo indiscrezioni, avrebbe lo scopo di “colpire” indirettamente Amadeus dopo la sua uscita dalla Rai. La partecipazione di Giovanna al programma era stata confermata lo scorso anno, nonostante il passaggio del marito a Discovery. Ma nella nuova stagione, la Rai avrebbe deciso di fare a meno della sua presenza. Presenza che è stata prontamente sostituita con Mantovan, volto particolarmente caro alla conduttrice. Mantovan dovrebbe avere un ruolo quotidiano all'interno del programma, diversamente da quanto accadeva con Civitillo. Rai ha fatto sapere a Dagospia che l'uscita di Giovanna dal cast si inserirebbe all'interno delle normali pratiche di cambiamento che, ogni anno, interessano diverse trasmissioni.

Nessun commento da Giovanna, ma un mese fa aveva ringraziato il programma

Al momento, Giovanna Civitillo non ha commentato ufficialmente la decisione della Rai. Solo un mese fa, però, aveva pubblicato un post sul suo profilo Instagram per ringraziare Antonella Clerici e l’intera “famiglia” di È sempre mezzogiorno. Una famiglia che, dalla prossima edizione, andrà avanti senza di lei.