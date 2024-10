Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi avrebbero festeggiato 10 anni di matrimonio, la dedica: “Nel mio cuore”

video suggerito

Venerdì 4 ottobre 2024 Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi avrebbero festeggiato il decimo anniversario di matrimonio. Mantovan ha condiviso sui social una loro foto insieme nel giorno delle nozze accompagnandola da una dedica al conduttore, scomparso nel 2018.

La dedica di Carlotta Mantovan per l'anniversario di matrimonio con Fabrizio Frizzi: "Sempre nel mio cuore"

Il ricordo dell'amore con Fabrizio Frizzi è vivo in Carlotta Mantovan che, nel giorno dell'anniversario di matrimonio con il conduttore, pubblica una foto delle loro nozze. Nell'immagine Fabrizio Frizzi la prende in braccio ed entrambi appaiono sorridenti. A corredo dello scatto un semplice ma toccante messaggio: "Dieci anni ieri. Sempre nel mio cuore". Nei commenti al post spunta anche quello di Bianca Atzei, che scrive: "Splendidi, sempre e per sempre".

La storia d'amore tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

L'amore tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi è nato a Miss Italia del 2001, quando lei partecipò arrivando al secondo posto. I due sono stati fidanzati per dodici anni, sposandosi nell'ottobre del 2014. Pochi mesi prima era nata la figlia Stella. Era stata Carlotta Mantovan a comunicare la notizia della morte di Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 in seguito a un'emorragia cerebrale. Da quasi due anni Mantovan ha un nuovo compagno ma rimane molto riservata sulla sua vita privata. L'ex Miss Italia ha scelta di tenersi lontana dai riflettori e di trasferirsi in Francia, in una cittadina nel nord del Paese, in cui vive insieme a sua figlia. Di recente sul settimanale Chi erano apparsi alcuni scatti mentre passeggiava per le strade di Roma insieme al fidanzato, di cui non si conosce l'identità, a Stella e al loro cagnolino. Intervistata da Oggi, Mantovan raccontava:

Mi dedico a dare una mano agli abitanti del villaggio. Cerco di fare cose utili, come la raccolta di fondi per la scuola e per le esigenze, anche le più elementari, della comunità. Pensi che è un posto dove facciamo ancora il pane al forno e lo si condivide. Si cucina per tante persone, si fanno lunghe passeggiate, si organizzano eventi gastronomici e sportivi. Una vita molto basica. Ogni tanto faccio anche qualche gara con il mo cavallo.