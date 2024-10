video suggerito

I Coma Cose sposi, le foto del matrimonio e la dedica: "Ci eravamo persi ma siamo legati da un filo" Il 3 ottobre i Coma Cose si sono sposati con rito civile. Su Instagram hanno condiviso un lungo messaggio che riassume la loro storia d'amore, iniziata circa dieci anni fa.

I Coma Cose sono ufficialmente marito e moglie. Il sì è stato pronunciato durante il rito civile del 3 ottobre, celebrato nella Sala degli Specchi di Palazzo Reale, a Milano. Su Instagram il duo musicale formato da Fausto Lama e Francesca Mesiano (in arte California) ha condiviso un carosello di foto della cerimonia e della festa. A corredo delle immagini un lungo messaggio che riassume i loro dieci anni d'amore.

Le foto delle nozze del matrimonio dei Coma Cose

Scatti mentre si scambiano il primo bacio come marito e moglie, scatti in cui mostrano le fedi e il taglio della torta. I Coma Cose hanno scelto di celebrare le nozze come "un giorno importante e allo stesso tempo come un giorno come un altro". Nel lungo messaggio lasciato sui social a corredo delle immagini delle nozze scrivono che a rendere speciale il momento sono state le loro famiglie e i pochi cari amici che "sono le persone che continuano a darci la bussola per viaggiare nella giusta direzione".

Il taglio della torta al matrimonio dei Coma Cose

La scelta di sposarsi nel capoluogo meneghino non è stata casuale: "A fare da cornice non poteva che esserci Milano, qui ci siamo venuti a tentare la fortuna, qui ci siamo mischiati in mezzo ad altre mille vite, qui ci siamo conosciuti e col passare del tempo ci sentiamo sempre un po' più a casa". La loro è stata una cerimonia semplice:

I Beatles in sottofondo perché la musica è importante, un pranzo che è stato più una tavolata di famiglia che purtroppo sempre più raramente riusciamo a tenerci stretta. E le canzoni? Beh le canzoni sono il nostro diario che fortunatamente ha ancora un sacco di pagine da riempire. SIAMO FELICI!

Fausto Lama mostra la fede nuziale

I Coma Cose sono marito e moglie: "Siamo fieri di noi e di quello che abbiamo costruito insieme"

Nel messaggio lasciato dal duo musicale, c'è anche spazio per ripercorrere le tappe della loro storia d'amore: "Dieci anni vissuti intensamente, ci siamo conosciuti dove i sogni si mischiavano alle difficoltà, forse non avevamo grandi piani ma ci siamo bastati e a volte la vita, la passione, il rischio, il sacrificio e una serie di fortunati eventi ti regalano delle sorprese inaspettate". Le cose tra loro non sono sempre andate per il verso giusto ma sono stati in grado di rimettere insieme i pezzi:

In questi anni siamo cresciuti, ci siamo presi e anche allontanati ma abbiamo sempre saputo che ci lega qualcosa di invisibile che nemmeno noi sapremmo spiegare. È strano oggi vivere immersi in qualcosa che percepiamo più grande di noi e questo ci spaventa, ci spaventa dimenticarci quei discorsi fatti sui muretti della Darsena ormai quasi 10 anni fa ma allo stesso tempo siamo contenti di non essere fermi in quel punto. Quello che abbiamo costruito insieme è fonte di orgoglio e anche se non ce lo siamo mai detti diciamocelo: "Siamo fieri di noi".