Clarissa Marchese e Federico Gregucci: “Il primo matrimonio a Miami, eravamo soli ma ci bastavamo” Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono stati ospiti del salotto di Silvia Toffanin, su Canale 5. I due hanno parlato del loro amore che dura da 8 anni e nato a Uomini e Donne, rivelando di essersi sposati in segreto in America, prima delle nozze in Italia nel 2019. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono una delle coppie che più ha fatto sognare gli appassionati di Uomini e Donne, dove si sono conosciuti otto anni fa. Il loro amore, nel tempo, è cresciuto diventando qualcosa di profondo e intenso, che gli ha permesso di creare una famiglia. Per la prima volta, insieme ai loro bambini, sono stati ospiti nello studio di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo di sabato 5 ottobre.

Il colpo di fulmine a Uomini e Donne

È Clarissa ad introdurre la sua storia d'amore, inaspettata, ma forse anche per questo intensa, perché ha capito subito che Federico poteva essere la persona giusta: "È stato un colpo di fulmine, davvero, la prima volta che l'ho visto ricordo questo sguardo buono, seconda esterna pensai che mi piaceva molto, la terza esterna". Lo conferma anche Gregucci: "Il percorso è durato non tantissimo, un mese e mezzo e dopo siamo andati subito a convivere" e l'ex Miss Italia: "Da quando ci siamo scelti otto anni fa, non ci siamo più lasciati. Siamo diversi caratterialmente, ma complementari".

I momenti di crisi che hanno superato

Come tutte le coppie, però, ci sono stati anche dei momenti un po' più complicati da dover affrontare, ma non c'è mai stata l'intenzione di chiudere le porte alla loro relazione, come racconta Clarissa

Il periodo di crisi un po' più pesantino, l'abbiamo avuto dopo la nascita di Christian (il secondo figlio ndr.), non siamo però una di quelle coppie che dopo una crisi, pensiamo basta è finita. L'idea di lasciarci non c'è mai stata.

Federico condivide quanto detto dalla moglie e sottolinea: "Siamo molto uniti, siamo una bella squadra lo dico sempre".

Il primo matrimonio in America

Tanta era la voglia di iniziare a condividere un percorso di vita insieme che potesse diventare davvero importante che, poco dopo l'inizio della trasmissione, i due sono volati a Miami, dove sono rimasti per ben tre anni. Ed è proprio lì che è accaduta una cosa della quale erano a conoscenza solo le persone a loro più vicine:

Ci siamo sposati prima in America, un po' perché lo volevamo, volendo vivere là dovevamo fare le cose in regola, ci siamo sposati da soli, con due amici. Era un momento in cui noi ci bastavamo, anche se abbiamo sofferto molto perché siamo molto legati alle nostre famiglie.

A maggio del 2019, poi, c'è stato il matrimonio in chiesa, in Italia, un momento bellissimo ed emozionante, del quale portano con sé la sensazione di aver portato a compimento un sogno, come racconta anche Federico facendo un bilancio di questi anni insieme:

Quello che posso dire, è che in questi 8 anni insieme, sono sempre stato una persona superficiale tra virgolette, lei mi ha migliorato tantissimo come persona, ho iniziato a rendermi conto di quali sono davvero le cose importanti

Guardando al futuro, entrambi si dicono soddisfatti e sereni, soprattutto insieme ai loro piccoli, che sono entrati per la prima volta in studio: "È un momento in cui ho tutto, mi godo ogni secondo di questa grazia che sto vivendo, spero che loro possano crescere insieme nella serenità" dice Clarissa. Infine è Federico a chiudere l'ospitata con una dedica a sua moglie:

Non ci manca niente, abbiamo tutto, siamo riusciti a costruire questa splendida famiglia, mi auguro di continuare a crescerla insieme a lei e non smetterò mai di ringraziarla per quello che mi ha fatto diventare, grazie a lei sono diventato un papà, spero di vivere questa avventura per sempre.