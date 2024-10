video suggerito

Benedetta Rossi a Verissimo, le parole del marito: “I figli non sono arrivati, saremmo stati bravi genitori” Ospite a Verissimo nella puntata di sabato 26 ottobre, Benedetta Rossi ha parlato dell’amore per sua zia e sua nonna e del legame con il marito. La cuoca ha ascoltato le parole di Marco Gentili: “Sappiamo che saremmo stati buoni genitori però è andata così”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Benedetta Rossi è ospite della puntata di Verissimo di sabato 26 ottobre. La cuoca, famosa sul web per le sue "ricette furbe", si apre con Silvia Toffanin sulla perdita di sua nonna e sua zia e sull'amore con il marito Marco Gentili.

Benedetta Rossi ricorda la perdita della nonna e della zia: "Da loro ho imparato tanto"

Tra le persone più importanti per Benedetta Rossi ci sono sua nonna e sua zia: "Le ho perse tutte e due in poco tempo. Da loro ho imparato le cose essenziali della vita. Sono loro che mi hanno insegnato le ricette, mi mettevo vicino a loro quando preparavano qualcosa". Entrambe sono riuscite ad assistere al suo successo, che l'ha travolta improvvisamente: "Erano molto orgogliose di me". La cuoca ha poi spiegato che non si aspettava una popolarità del genere: "Sono una timida e sapere di raggiungere così tante persone mi faceva sentire la responsabilità. Avevo paura di sbagliare o di comunicare un messaggio che non avrei mai voluto trasmettere agli altri". Per fortuna accanto a lei c'è sempre stato il marito Marco Gentili.

La storia d'amore tra Benedetta Rossi e Marco Gentili: "Il 19 novembre festeggeremo 15 anni di matrimonio"

Il 19 novembre Benedetta Rossi e Marco Gentili festeggeranno 15 anni di matrimonio. "Abbiamo sempre desiderato una cerimonia intima e abbiamo realizzato questo sogno – racconta la cuoca – Non ci diciamo ‘ti amo' ma ‘ti voglio bene'. Mi è sempre stato accanto, sia a livello professionale, sia quando sono stata operata alla schiena e sono rimasta bloccata a letto. Non riuscirei ad immaginare una vita senza di lui". Nel corso dell'intervista alla cuoca, in studio viene trasmesso un videomessaggio del marito: "Mi sono innamorato subito di Benedetta ma è stato un corteggiamento lungo e faticoso". Poi si commuove: "I figli non sono arrivati. Siamo andati avanti con il nostro percorso di vita, guardando a tutte le cose belle che ci accadevano. La vita è un percorso lungo quindi non si sa mai quello che può succedere. Non abbiamo grossi rimorsi ma sappiamo che saremmo stati dei buoni genitori".