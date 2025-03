Noemi: “Ho vissuto un periodo di ansia e derealizzazione, mi sentivo persa. Mi piacerebbe diventare mamma”

Noemi si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin, nel corso della puntata di Verissimo trasmessa sabato 1 marzo. La cantante è tornata con la mente a un periodo buio della sua vita, poi ha parlato del desiderio di maternità e del matrimonio con Gabriele Greco.

Silvia Toffanin ha chiesto alla sua ospite se con il marito Gabriele Greco stiano pensando di allargare la famiglia. Noemi le ha confidato: "Devo dire la verità, è una cosa che delle volte la notte un po' mi sveglia. Mi è successo nella vita di avere delle battute d'arresto, perché mi è capitato di vivere un periodo in cui mi sentivo fuori fuoco, mi sentivo un po' persa". Quindi ha raccontato il periodo difficile vissuto dopo lo strepitoso Sanremo del 2012, quando arrivò terza su un podio tutto al femminile con Emma e Arisa:

Era legato all'ansia, mi è venuta una cosa che si chiama derealizzazione, avevo la sensazione di essermi staccata dalla realtà. Proveniva da una grande stanchezza e forse dal fatto che alcune cose dentro di me non le avevo risolte. Quindi per un periodo mi sono accorta che dovevo risolvere delle cose dentro di me, ho cambiato l'assetto del mio lavoro e della mia vita. Lui (il marito Gabriele Greco, ndr) mi è stato accanto e non è fuggito, di questo lo ringrazierò sempre. Però magari la farò questa cosa (diventare mamma). Sono ancora in tempo, è una cosa bella. Vedo tutte le mie amiche che sono delle mamme molto felici. Poi credo sia un amore profondissimo. Chissà.