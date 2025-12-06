Corinne Clery: “Mio figlio mi ha denunciata, da lui ho subito violenze psicologiche. Non mi sento più una mamma”

Corinne Clery ha parlato del complicato rapporto con il figlio Alexandre Wayaffe, con cui non parla da più di 8 anni: “Mi ha denunciata un mese fa per diffamazione, per una cosa che non ho mai detto. Ho subito violenze psicologiche”. Ad oggi, ha ammesso l’attrice “non mi sento più mamma”.

Corinne Clery è tornata a parlare del complicato rapporto con il figlio Alexandre Wayaffe. L'attrice, ospite di Verissimo nella puntata del 6 dicembre, ha raccontato a Silvia Toffanin di non parlare con lui ormai da più di 8 anni e mezzo. Oltre a questo, anche una denuncia da parte di lui per diffamazione e l'allontanamento dalla casa che lei gli aveva venduto.

"Le cose sono precipitate da tanti anni, non osavo parlarne perché mi vergognavo, pensavo di aver sbagliato qualcosa. Poi ho ricevuto tanta solidarietà da parte di altre donne, che mi ha incoraggiato a parlarne", ha raccontato Clery a Silvia Toffanin. Riguardo alle origini della rottura nel loro rapporto, l'attrice ha spiegato: "Non so cosa sia successo, non parliamo da 8 anni e mezzo, ho perso anche il filo". Circa un mese fa un ulteriore tassello ha complicato il tutto: "Mi ha denunciato per diffamazione per una cosa che in realtà non ho mai detto. Non ho parlato con nessun quotidiano, invece si faceva riferimento a violenza fisica, che non c'è mai stata".

Corinne Clery ha raccontato di aver subito "violenza verbale e psicologica" da parte di suo figlio: "Mi diceva che sono una mamma e una nonna di…. A me non sembra, tutto quello che ho fatto è stato fatto mettendo lui al centro del mio mondo". L'attrice ha scoperto che Alexandre soffriva di disturbo narcisistico: "Dopo i 30 anni ha iniziato a criticarmi, non potevo parlare, gli dava fastidio tutto di me. Mi sminuiva e mortificava su qualunque cosa".

Alla base della loro lontananza, ha spiegato Clery, i soldi: "Non sono bastati, ho dato tutto quello che avevo e comunque non bastava. Avrei dato qualsiasi cosa per avere la famiglia del Mulino Bianco. Per anni ho fatto quello che voleva lui, a un certo punto ho detto stop". Al figlio ha scelto di donare anche il suo casale, che lui poi ha messo in vendita un anno fa: "Mi ha detto di andare via di perché era casa sua e che ero un'intrusa. Abbiamo litigato tante volte, ma una ho avuto paura. Non mi sento più mamma".