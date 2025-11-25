Martina Colombari in lacrime a Belve per il figlio Achille: “Billy mi ha salvata quando non stavo bene”

Ph. Stefania Casellato

Nello studio di Belve, Martina Colombari si toglie la maschera. È quello che apprendiamo dalle anticipazioni della quarta puntata di questa sera, sempre condotta da Francesca Fagnani, alle 21.25 di martedì 26 novembre su Rai2. L'ex Miss Italia regala al pubblico un ritratto a tutto tondo fatto di dolore, forza e ironia. Si parla ovviamente di suo marito, Billy Costacurta, ma soprattutto del rapporto con suo figlio, Achille, dall'adolescenza un po' turbolento.

"Quando uno della famiglia si ammala, si ammalano tutti"

Il momento più intenso dell'intervista arriva quando Fagnani affronta il tema delle difficoltà vissute dal figlio Achille. Gli occhi di Colombari si velano, la voce si incrina. "Questo vi ha più unito o allontanato con suo marito?" chiede la giornalista. "Ci ha rafforzato come coppia e come famiglia. Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia" risponde l'ex modella, sintetizzando in una frase il peso di anni complicati. Davanti alle telecamere, Colombari non si nasconde dietro l'immagine della madre perfetta: "Non sono una super mamma. Sono una mamma che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose. Ma se tu hai un figlio con un tumore gli fai fare la chemioterapia e se hai un figlio che ha degli episodi psicotici o un suo malessere e non sai come poterlo aiutare, devi farlo fare a chi ne è competente".

"Billy mi ha salvata": il ruolo di Costacurta

Francesca Fagnani ricorda le parole del marito Billy Costacurta, che aveva definito la moglie "un gigante". La risposta di Colombari ribalta la prospettiva: "Un anno fa è stato lui a costringermi a farmi curare, non stavo bene. Lui mi ha salvata".

Una confessione che apre uno squarcio su un periodo buio, di cui l'attrice non aveva mai parlato pubblicamente con questa chiarezza. Il peso di gestire le difficoltà di un figlio può travolgere, e Colombari lo ammette senza filtri. Quando Fagnani le chiede: "Ha tutto per essere felice o le manca qualcosa?", gli occhi si fanno di nuovo lucidi. Questa volta Colombari sceglie il silenzio. Un silenzio che dice più di mille parole.

Il periodo "da puledra a briglia sciolta"

"Una volta ha detto che lui è Rocco Siffredi. In che senso?" chiede la conduttrice, riferendosi a una dichiarazione passata di Costacurta. "Mio marito mi dice sempre che ho un gran sedere" risponde Colombari ridendo, schivando l'imbarazzo con leggerezza. Ma è l'aneddoto successivo a diventare il momento più sorprendente dell'intervista. Quando Fagnani cita l'autobiografia in cui Colombari parlava di un anno "sentimentalmente e sessualmente da puledra a briglia sciolta" prima di incontrare Costacurta, l'attrice risponde con una battuta che lascia il segno: "Sì, ma le prime ginocchia me le sono sgretolate con mio marito, non con quelli prima. Aveva la moquette in casa…". "Fa bene a specificarlo" chiosa Fagnani con un sorriso complice.

Con Alberto Tomba "era amore vero"

Prima di Billy c'era stato Alberto Tomba. E quella, rivela Colombari, non era stata una semplice storia tra vip: "È stato un amore. Se non fosse stato per il suo entourage sarebbe andata avanti anche di più". Una relazione interrotta non per mancanza di sentimento, ma per le pressioni esterne. Dopo la fine con il campione di sci, racconta Colombari, era arrivato quel periodo "da puledra a briglia sciolta". "Avevo vent'anni. Erano storielline…" minimizza oggi, con la saggezza di chi ha attraversato stagioni diverse della vita.