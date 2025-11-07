Martina Colombari sul figlio Achille: “Chiamai io l’ambulanza per la Tso. Il suo racconto mi ha tolto un peso”

Martina Colombari ha commentato le ultime dichiarazioni del figlio Achille che al podcast One More Time ha ripercorso la sua adolescenza segnata dalle dipendenze, l’arresto per spaccio e da un tentativo di suicidio. La concorrente di Ballando con le stelle ha parlato con la Fialdini di quello che ha vissuto: “Mi additavano come la mamma sbagliata, ma io cercavo di proteggerlo”.

Su RaiPlay è stato caricato un nuovo video di Ballando Segreto, il format legato a Ballando con le stelle che mostra ai telespettatori alcuni ‘fuorionda' del programma di Milly Carlucci. Stavolta, la protagonista è Martina Colombari che, durante la diretta dello scorso sabato, si è confessata con Francesca Fialdini, che si è fermata per un infortunio, riguardo le ultime confessioni fatte dal figlio al podcast One More Time. Achille Costacurta si è raccontato senza filtri, ripercorrendo gli anni più difficili della sua adolescenza segnata da dipendenze, l'arresto per spaccio e un tentativo di suicidio.

Martina Colombari: "Avrei voluto soffrire io al posto suo"

Durante la puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato, Francesca Fialdini ha confessato a Martina Colombari di aver ascoltato il podcast One More Time con Achille Costacurta che "È stato molto bello e interessante", ha dichiarato la conduttrice. La Colombari, allora, si è lasciata andare commentando: "La cosa strana per me è stata che sono tutte cose che ho vissuto in prima persona, quindi le ho tutte presenti. Io chiamai l'ambulanza per la Tso, ma il fatto che uscisse dalla sua voce, come lo raccontava in maniera lucida, di quando nel primo Tso lo hanno legato a letto, lui che lo racconta, non era dolore, avrei voluto soffrire io al posto suo". La concorrente del programma ha spiegato che "In un certo senso, il fatto che lui abbia sdoganato questa cosa, egoisticamente, a me ha tolto un peso". "Tanti mi additavano come la mamma sbagliata, che non ce l'ha fatta, la mamma che avrebbe potuto accorgersene, che avrebbe potuto fare di più. Invece, sono circa 5 o 6 anni che ho cercato di proteggerlo, senza dire niente", le parole con la voce commossa. La Fialdini, allora, ha risposto: "Toccava lui farlo, e al momento giusto lo ha fatto. Tu ne hai ingoiate tante".