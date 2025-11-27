Milly Carlucci svela la verità sul lastra gate a Ballando: “C’è stato un acceso confronto tra Fialdini e Fognini”

Milly Carlucci ha svelato la verità sul ‘lastra gate” a Ballando con le Stelle, chiarendo chi avrebbe messo in dubbio la veridicità dell’infortunio di Francesca Fialdini: “Ha avuto uno confronto acceso con Fabio Fognini”. Fanpage.it pubblicherà domani un’intervista alla diretta interessata.

Milly Carlucci ha rotto il silenzio sul ‘lastra gate', il recente caso nato a Ballando con le Stelle e legato all'infortunio di Francesca Fialdini, al momento fuori dalla gara. Alcuni concorrenti non credono che si sia fatta male davvero e insinuano che stia solamente fingendo, tanto da arrivare a chiederle le radiografie.

Ma chi sono i concorrenti in questione? Fanpage.it aveva anticipato per primo i nomi di Martina Colombari e Fabio Fognini. Secondo voci che ci sono state riferite, sarebbero stati loro a voler vedere il referto di Fialdini e a non fidarsi delle sue condizioni di salute. Fanpage.it pubblicherà domani un'intervista alla diretta interessata, Francesca Fialdini, che racconterà la sua versione dei fatti sulla vicenda e chiarirà anche la posizione di Milly Carlucci e del suo maestro Giovanni Pernice.

Milly Carlucci racconta cosa è successo davvero

A fare chiarezza ci ha pensato la conduttrice che, in collegamento con La Vita in Diretta, nella puntata del 27 novembre, ha raccontato come sarebbero andate le cose. Prima di tutto, Carlucci ha spiegato che "sono state tirate in ballo delle persone senza che avessero nulla a che vedere", come Barbara D'Urso che "non c'entra niente in questa vicenda" e anche Martina Colombari. Le due donne non sarebbero state nemmeno presenti ai fatti.

"La verità è che c'è stato un confronto, anche vivace, tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, che è nato da un equivoco sull'uso delle parole", ha rivelato Carlucci. E ha poi aggiunto: "Loro stessi si sono chiariti. Lui è un ragazzo istintivo, dice le cose come gli vengono, non voleva di certo mettere in dubbio il suo infortunio".

La versione di Francesca Fialdini: anticipazione dell'intervista a Fanpage

Fanpage.it pubblicherà domani, 28 novembre, un'intervista a Francesca Fialdini. La concorrente di Ballando con le Stelle racconterà il suo punto di vista sull'infortunio e commenterà chi mette in dubbio che si sia fatta male davvero, spiegando anche il ruolo avuto da Milly Carlucci nell'intera vicenda. Spazio anche a un commento sul presunto caso di molestie da parte di Giovanni Pernice nei suoi confronti.