Il significato del nuovo tatuaggio di Martina Colombari dedicato a Ballando con le Stelle

Martina Colombari ha concluso la sua esperienza a Ballando con le Stelle e ha celebrato la fine del percorso con un tatuaggio.

L'esperienza a Ballando con le Stelle si è rivelata particolarmente intensa per Martina Colombari, al punto da volerla imprimere sulla pelle con un tatuaggio. L'ex Miss Italia ha portato avanti il suo percorso con grande impegno e questo non è affatto passato inosservato, sia agli occhi del pubblico che dei giudici. Puntata dopo puntata questi ultimi l'hanno premiata sempre più, notando in lei un cambiamento, una trasformazione nell'attitudine. L'attrice si è lasciata andare, ha trovato la sua dimensione nel ballo, legando molto anche col suo maestro Luca Favilla.

I due sono arrivati in finale, dove purtroppo non hanno brillato, deludendo un po' le aspettative, che si erano fatte alte su di loro. Non sono riusciti a salire sul podio, chiudendo al quarto posto, ma sono certamente riusciti in una missione ben più grande, soprattutto la ballerina. Per questo Martina Colombari ha voluto celebrare la fine del programma con un nuovo tattoo, che racchiude e sintetizza in una sola parola la sua esperienza.

Martina Colombari, infatti, ha scelto un tatuaggio semplicissimo: una sola parola, scritta in uno stile grafico semplice, essenziale e pulito sul fianco destro. La parola è "insemprarsi". Nel mostrare la foto a fan e follower sui social ha allegato anche una serie di foto scattate nelle puntate di Ballando con le Stelle, che la vedono in scena assieme al maestro Luca Favilla.

Nella didascalia ha confermato di aver scoperto una nuova Martina nel percorso, di aver ritrovato la parte di sé più spensierata e leggera. "Tutto questo rimarrà sempre nel mio cuore e da oggi anche sulla mia pelle" ha scritto, aggiungendo una serie di ringraziamenti a Milly Carlucci, al pubblico, ai compagni di avventura, al pubblico e a tutto il team che lavora del backstage dello show.

"Insemprarsi" è una parola molto antica: si trova nel X Canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante. Rimanda a qualcosa di eterno, durevole nel tempo, destinato a rimanere immutabile, qualcosa che nulla può scalfire, neppure il tempo. Nell'opera il riferimento è alla fusione spirituale tra Dio e anime.

In questo caso potrebbe riferirsi invece a ciò che la danza ha lasciato alla ballerina, agli insegnamenti che ha intenzione di custodire gelosamente con sé e portare avanti. Con questo tattoo, infatti, sembra aver voluto ribadire quanto questa esperienza resterà per sempre con lei, una connessione che non potrà svanire e che continuerà: ora che ha riscoperto e ritrovato se stessa, non ha alcuna intenzione di mollare la presa ed è proiettata a migliorare ancora.