Andrea Delogu e Nikita Perotti sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2025: la classifica

Andrea Delogu e Nikita Perotti sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2025. Sul podio anche Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che si sono posizionati al secondo posto. Terzo posto per Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Ecco la classifica completa.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Andrea Delogu e Nikita Perotti sono i vincitori di Ballando con le stelle 2025. La coppia ha conquistato il primo posto con il 55% di preferenze al termine della finale andata in onda sabato 20 dicembre su Rai1, condotta come sempre da Milly Carlucci, affiancata in studio dalla giuria formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Sul podio anche Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, secondi classificati, seguiti da Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca, che hanno chiuso la gara al terzo posto. Una serata intensa, segnata da esibizioni apprezzate dal pubblico e da qualche momento di tensione tra giuria e studio, prima della proclamazione. Ecco la classifica completa.

Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025

Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno vinto Ballando con le Stelle 2025, conquistando la vittoria al termine di una finale articolata in tre fasi. Nel corso della seconda manche, i vincitori si sono giocati l’accesso all’ultima sfida contro Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Ad avere la meglio sono stati proprio loro, che hanno conquistato il pass per la finalissima. Parallelamente, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno superato Fabio Fognini e Giada Lini, guadagnandosi a loro volta un posto nell’atto conclusivo della competizione.

Fuori dai giochi già nella prima manche della finale, invece, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Martina Colombari con Luca Favilla e Rosa Chemical con Erica Martinelli, che hanno chiuso il loro percorso classificandosi a pari merito al quinto posto.

La sfida finale tra Francesca Fialdini e Andrea Delogu

La classifica della finale

Questa la classifica finale di Ballando con le Stelle 2025:

Andrea Delogu e Nikita Perotti Francesca Fialdini e Giovanni Pernice Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca Fabio Fognini e Giada Lini Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Martina Colombari e Luca Favilla, Rosa Chemical e Erica Martinelli

Cosa è successo durante la puntata finale di Ballando con le stelle

La serata si è aperta con lo spareggio tra le tre coppie finite in zona rischio dopo la semifinale di sabato 13 dicembre: Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla hanno conquistato l’accesso alla finale grazie alla wild card assegnata da Matteo Addino. La finale è stata ricca di emozioni e colpi di scena. In studio non sono mancate le polemiche: dopo l'esibizione di Magnini, infatti, il pubblico non ha apprezzato il verdetto della giuria, schierandosi a favore del nuotatore nel confronto con Selvaggia Lucarelli. La stessa giurata è finita nuovamente al centro della discussione dopo la performance di Martina Colombari. Numerosi anche i momenti di commozione, con Andrea Delogu che è scoppiata in lacrime parlando della morte del fratello, venuto a mancare improvvisamente lo scorso 30 ottobre dopo un incidente.