Andrea Delogu piange per la morte del fratello a Ballando: “Qui ho messo in pausa quello che dovrò affrontare”

Andrea Delogu tira le somme sul suo percorso a Ballando con le stelle nel giorno della finale di sabato 20 dicembre. La sua è stata un'esperienza profondamente segnata dalla morte del fratello in un incidente, che a novembre l'ha costretta a un'assenza momentanea dalla pista da ballo. Con il senno di poi, la conduttrice è convinta di aver preso la scelta giusta a non abbandonare il programma: "Ho messo in pausa quello che dovrò affrontare, ma tornare è stata la decisione migliore".

Il ritorno a Ballando dopo la morte del fratello

Dopo settimane difficili, Delogu ha spiegato quanto sia stato fondamentale rientrare in gara dopo il lutto che l’ha colpita improvvisamente. La morte del fratello, avvenuta il 30 ottobre in seguito a un incidente, aveva portato la conduttrice a fermarsi temporaneamente, mettendo in dubbio anche la possibilità di proseguire il suo percorso nel programma di Rai1. Tornare in pista, però, si è rivelata una scelta salvifica: “Tornare dopo quello che è successo per me è stato tutto, era importante per me sentire che potevo ancora vivere e far vedere alla mia famiglia che ci sono”, ha raccontato.

Il rapporto con Nikita Perotti

Andrea ha spiegato di aver scelto consapevolmente di non fuggire dal dolore, ma di rimandarlo per riuscire a restare in piedi: “Ho messo in pausa quello che dovrò affrontare, ma tornare è stata la decisione migliore che potessi prendere”. Una decisione maturata anche grazie al sostegno di Nikita Perotti, il maestro che l’ha accompagnata per tutta l’avventura. Delogu non ha nascosto quanto lui sia stato determinante in un momento così delicato: “Non avrei mai deciso di tornare senza Nikita, non ha mai cercato di convincermi, mi ha ascoltata, è stata una fortuna da incontrare in un momento così”. Dopo la loro esibizione, Selvaggia Lucarelli ha anche scherzato sul loro legame: “Sai che sei dentro un amore tossico, sei preso da questa strega ammaliatrice che ti ha rapito”, ha detto al ballerino.