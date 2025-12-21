Barbara D’Urso terza a Ballando, l’ultimo messaggio per Selvaggia Lucarelli: “Non riesco a essere falsa”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nemmeno il finale è stato dolce. La coppia Barbara D'Urso-Pasquale La Rocca chiude la sua corsa a Ballando con le Stelle al terzo posto, dopo la sconfitta a un passo dalla finalissima contro Andrea Delogu e Niita Perotti. Un esito imprevedibile, visto che dal primo momento D'Urso si era imposta come una delle favorite per la vittoria finale di questa edizione.

Il botta e risposta D'Urso/Lucarelli

La soddisfazione, ad ogni modo, non è mancata e Barbara D'Urso l'ha mostrata a pieno, ringraziando giuria e pubblico per il terzo posto ottenuto, pur non essendo riuscita a nascondere il risentimento nei confronti di Selvaggia Lucarelli, con cui per tutta l'edizione di Ballando con le Stelle c'è stato un rapporto conflittuale, a onor del vero spesso cercato più dalla giurata che dalla stessa D'Urso.

Per uno scherzo del destino, a consegnare la coppa per il terzo posto in classifica è stata proprio Selvaggia Lucarelli, assieme a Fabio Canino che ha provato a cercare almeno un gesto di tenerezza tra le due in questo finale di partita: "Vorrei che Selvaggia e Barbara si scambiassero un segno di tenerezza reciproco, fosse anche finto".

Le parole di Barbara D'Urso dopo la sconfitta contro Andrea Delogu

La risposta di Barbara D'Urso non si è fatta attendere: "Io non riesco a essere finta". Più magnanima, invece, Selvaggia Lucarelli, che ha sottolineati i meriti della coppia, che invero non ha mai negato, pur sottolineando spesso il fatto di non essere sorpresa dalle loro coreografie: "Io invece volevo dire che sono stati molto bravi e che questo terzo posto se lo meritano tutto". Barbara D'Urso, prima di congedarsi e con il trofeo già nelle mani, ha voluto dire poche parole per ringraziare il pubblico: "Io sono felicissima di questo terzo posto, devo dire che nel mio cuore c'è sempre stata una coppia fin dall'inizio e vedremo chi vincerà".