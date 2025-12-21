Programmi tv
Ballando con le stelle 2025

Barbara D’Urso terza a Ballando, l’ultimo messaggio per Selvaggia Lucarelli: “Non riesco a essere falsa”

Barbara D’Urso non nasconde il risentimento nei confronti di Selvaggia Lucarelli e, al momento della consegna del trofeo per il terzo posto, si rivolge così alla giurata di Ballando con le Stelle.
A cura di Andrea Parrella
Ballando con le stelle 2025

Nemmeno il finale è stato dolce. La coppia Barbara D'Urso-Pasquale La Rocca chiude la sua corsa a Ballando con le Stelle al terzo posto, dopo la sconfitta a un passo dalla finalissima contro Andrea Delogu e Niita Perotti. Un esito imprevedibile, visto che dal primo momento D'Urso si era imposta come una delle favorite per la vittoria finale di questa edizione.

Il botta e risposta D'Urso/Lucarelli

La soddisfazione, ad ogni modo, non è mancata e Barbara D'Urso l'ha mostrata a pieno, ringraziando giuria e pubblico per il terzo posto ottenuto, pur non essendo riuscita a nascondere il risentimento nei confronti di Selvaggia Lucarelli, con cui per tutta l'edizione di Ballando con le Stelle c'è stato un rapporto conflittuale, a onor del vero spesso cercato più dalla giurata che dalla stessa D'Urso.

Per uno scherzo del destino, a consegnare la coppa per il terzo posto in classifica è stata proprio Selvaggia Lucarelli, assieme a Fabio Canino che ha provato a cercare almeno un gesto di tenerezza tra le due in questo finale di partita: "Vorrei che Selvaggia e Barbara si scambiassero un segno di tenerezza reciproco, fosse anche finto". 

Andrea Delogu piange per la morte del fratello a Ballando: "Qui ho messo in pausa quello che dovrò affrontare"

Le parole di Barbara D'Urso dopo la sconfitta contro Andrea Delogu

La risposta di Barbara D'Urso non si è fatta attendere: "Io non riesco a essere finta". Più magnanima, invece, Selvaggia Lucarelli, che ha sottolineati i meriti della coppia, che invero non ha mai negato, pur sottolineando spesso il fatto di non essere sorpresa dalle loro coreografie: "Io invece volevo dire che sono stati molto bravi e che questo terzo posto se lo meritano tutto". Barbara D'Urso, prima di congedarsi e con il trofeo già nelle mani, ha voluto dire poche parole per ringraziare il pubblico: "Io sono felicissima di questo terzo posto, devo dire che nel mio cuore c'è sempre stata una coppia fin dall'inizio e vedremo chi vincerà".

