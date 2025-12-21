Ascolti tv 20 dicembre, chi ha vinto tra la finale di Ballando e il Volo: la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota
Gli ascolti tv di sabato 20 dicembre, con il palinsesto televisivo che si avvia sempre più verso l’imminente pausa natalizia. A tenere banco in prima serata è stata soprattutto la finale di Ballando con le stelle, che ha sfidato la replica dello show de Il Volo, con i tenori Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, in onda su Canale5. In programma anche la consueta sfida per il dominio dell’access prime time tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.
La sfida degli ascolti tv tra Ballando con le stelle e lo show de Il Volo
Nel dettaglio, ad occupare il palinsesto della prima serata di Rai1, sabato 20 dicembre, è stata la finale di Ballando con le stelle, che ha visto trionfare Nikita Perotti e Andrea Delogu. Il secondo posto è andato a Francesca Fialdini, mentre il terzo è stato assegnato a pari merito a Barbara d’Urso e Fabio Fognini, insieme ai rispettivi maestri di ballo Pasquale La Rocca e Giada Lini. Su Canale5 è andata in onda la seconda parte dello show Il Volo – Viaggio nel tempo.
A conquistare la serata è stata la finale dello show condotto da Milly Carlucci che ha totalizzato 3.189.000 spettatori con il 31.7% di share (il segmento Tutti in pista ha ottenuto 3.911.000 spettatori pari al 21.7% di share dalle 21:36 alle 22:37). La replica dello show de Il Volo ha invece ottenuto uno share del 13.4% con 1.689.000 spettatori.
Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
In access prime time si è consumata la consueta sfida tra La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti su Canale5, e Affari Tuoi, il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino. Nella puntata di ieri è andata in onda la partita del pacchista Vito, tornato a casa con un pacco nero che, tuttavia, non conteneva alcun premio.
A trionfare è stato ancora una volta Canale5 con 4.734.000 spettatori e il 25.5% di share, contro i 4.433.000 spettatori e il 24% di share ottenuto da Rai1.
Gli ascolti tv delle altre reti generaliste: i dati Auditel di ieri sera
Vediamo ora che cosa è accaduto sulle altre reti. Su Rai2 sono andati in onda due episodi dell’ottava stagione della serie tv S.W.A.T. che ha ottenuto 641.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Rai3, invece, l’inchiesta Latte macchiato di Indovina chi viene a cena è stata seguita da 795.000 spettatori con il 4.6% di share. Italia1 ha trasmesso una replica del film d’animazione Shrek che ha intrattenuto 965.000 spettatori con il 5.6% di share, mentre su Rete4 spazio al 550esimo episodio della soap La Promessa che ha intrattenuto 966.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 In Altre Parole Di Più raccoglie 424.000 spettatori, pari al 2.8% di share. Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 293.000 spettatori (con uno share dell’1.6%) con il primo episodio e sale a 334.000 spettatori (con uno share del 2.1%) con il secondo. Sul Nove Lezioni Private ottiene l’interesse di 293.000 spettatori, registrando l’1.7% di share.