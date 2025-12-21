Ascolti tv 20 dicembre, chi ha vinto tra la finale di Ballando e il Volo: la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota

Gli ascolti tv di sabato 20 dicembre. Chi ha trionfato, in termini di dati Auditel, tra la finale di Ballando con le stelle in onda su Rai1 e Lo show del Volo su Canale5. In access prime time la consueta sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti tv di sabato 20 dicembre, con il palinsesto televisivo che si avvia sempre più verso l’imminente pausa natalizia. A tenere banco in prima serata è stata soprattutto la finale di Ballando con le stelle, che ha sfidato la replica dello show de Il Volo, con i tenori Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, in onda su Canale5. In programma anche la consueta sfida per il dominio dell’access prime time tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.

La sfida degli ascolti tv tra Ballando con le stelle e lo show de Il Volo

Nel dettaglio, ad occupare il palinsesto della prima serata di Rai1, sabato 20 dicembre, è stata la finale di Ballando con le stelle, che ha visto trionfare Nikita Perotti e Andrea Delogu. Il secondo posto è andato a Francesca Fialdini, mentre il terzo è stato assegnato a pari merito a Barbara d’Urso e Fabio Fognini, insieme ai rispettivi maestri di ballo Pasquale La Rocca e Giada Lini. Su Canale5 è andata in onda la seconda parte dello show Il Volo – Viaggio nel tempo.

A conquistare la serata è stata la finale dello show condotto da Milly Carlucci che ha totalizzato 3.189.000 spettatori con il 31.7% di share (il segmento Tutti in pista ha ottenuto 3.911.000 spettatori pari al 21.7% di share dalle 21:36 alle 22:37). La replica dello show de Il Volo ha invece ottenuto uno share del 13.4% con 1.689.000 spettatori.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

In access prime time si è consumata la consueta sfida tra La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti su Canale5, e Affari Tuoi, il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino. Nella puntata di ieri è andata in onda la partita del pacchista Vito, tornato a casa con un pacco nero che, tuttavia, non conteneva alcun premio.

A trionfare è stato ancora una volta Canale5 con 4.734.000 spettatori e il 25.5% di share, contro i 4.433.000 spettatori e il 24% di share ottenuto da Rai1.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste: i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora che cosa è accaduto sulle altre reti. Su Rai2 sono andati in onda due episodi dell’ottava stagione della serie tv S.W.A.T. che ha ottenuto 641.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Rai3, invece, l’inchiesta Latte macchiato di Indovina chi viene a cena è stata seguita da 795.000 spettatori con il 4.6% di share. Italia1 ha trasmesso una replica del film d’animazione Shrek che ha intrattenuto 965.000 spettatori con il 5.6% di share, mentre su Rete4 spazio al 550esimo episodio della soap La Promessa che ha intrattenuto 966.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 In Altre Parole Di Più raccoglie 424.000 spettatori, pari al 2.8% di share. Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 293.000 spettatori (con uno share dell’1.6%) con il primo episodio e sale a 334.000 spettatori (con uno share del 2.1%) con il secondo. Sul Nove Lezioni Private ottiene l’interesse di 293.000 spettatori, registrando l’1.7% di share.