Ascolti tv 6 maggio: chi ha vinto tra i David di Donatello 2026 e Tim Battiti Live Spring

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Il palinsesto televisivo di mercoledì 6 maggio è stato dominato dalla messa in onda della cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026, in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti. Su Canale 5, invece, Tim Battiti Live Spring. Nell'access prime time , la consueta sfida tra Affari Tuoi con Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Ecco tutti i dati Auditel di ieri.

Chi ha vinto tra i David 2026 e Tim Battiti Live Spring

La prima serata ha visto la contrapposizione di due eventi d'eccezione. La cerimonia di premiazione dei David di Donatello ha catalizzato l'attenzione del pubblico televisivo e anche di quello social. L'appuntamento ha collezionato X spettatori e il % di share. Tra i premi più importanti conferiti, quello di Miglior Film a Le città di pianura, mentre si è aggiudicato la Miglior Regia Francesco Sossai. Su Canale 5, in contemporanea, è andato in onda Battiti Live Spring, condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin: ha registrato X spettatori e uno share pari al %.

La sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna

Nell'access prima time di mercoledì 6 maggio, la sfida consueta tra i due programmi più amati della televisione. Una nuova partita di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 ha registrato X spettatori e uno share del %. La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, su Canale 5, ha invece tenuto incollati davanti allo schermo X spettatori e il % di share.

Le altre reti generaliste

Vediamo ora la proposta delle altre reti generaliste. Rai 2 ha mandato in onda una nuova puntata di Mare Fuori (X spettatori e %). Rai3 ha trasmesso una nuova puntata di Chi l'ha visto. Il programma di Federica Sciarelli ha registrato X spettatori con il % di share. Su Rete4 l'approfondimento di Realpolitik. Il programma condotto da Tommaso Labate è stato seguito da X spettatori con il % di share. Su TV8, Alessandro Borghese 4 ristoranti è stato seguito da X spettatori con il % di share. Su La7, Una giornata particolare ha raccolto X spettatori con il % di share.