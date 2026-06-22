Ascolti tv ieri domenica 21 giugno: vince la partita Belgio-Iran (26.9%), non male Racconto di una notte (16.2%)
Gli ascolti tv di domenica 21 giugno. Il palinsesto televisivo ha offerto al pubblico un ventaglio di possibilità tra sport, programmi di intrattenimento, film e serie tv. Su Rai1 è andata in onda la partita dei Mondiali di Calcio tra Belgio e Iran, su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata di Racconto di una notte. Nell'access prime time non c'è stata la consueta sfida tra Affari Tuoi e La Ruota Fortuna. Tutti i dati Auditel.
La prima serata tra i Mondiali di Calcio e la soap di Canale 5
Nella prima serata di domenica 21 giugno, su Rai1 è stata trasmessa una nuova partita dei Mondiali di Calcio 2026 che vede scontrarsi Belgio e Iran conclusasi con il pareggio tra le due nazionali. Un match dopo il quale la squadra iraniana ha anche lasciato un messaggio scritto a mano nello spogliatoio. La partita è stata seguita da 4.005.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale 5, invece, è stata trasmessa una nuova puntata della soap turca Racconto di una notte. Iniziata non in maniera brillante, che però continua a raggranellare un po' di pubblico davanti alla televisione. E infatti raggiunge 1.846.000 spettatori con uno share del 16.2%.
Niente sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Nell'access prime time, a giorni alterni, continua la sfida tra il game show di Rai1 e quello di Canale 5. E infatti nella serata di ieri, il programma condotto da Stefano De Martino che si avvia alla chiusura estiva ha lasciato spazio ai Mondiali 2026-Pre partita Belgio Iran, lasciando campo libero a Gerry Scotti che, infatti, ha totalizzato ben 4.056.000 spettatori pari al 26.6% di share.
Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera
Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Elsbeth è stato visto da 504.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Italia1 My Spy – La città eterna è stata la scelta di 886.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai3 è andato in onda il meglio di Presadiretta con 707.000 spettatori e il 4.9% di share. Su Rete4 Delitti ai Caraibi segna 491.000 spettatori e con il 3.6% di share. Su La7 Churchill ha raggiunto 348.000 spettatori e il 2.6% di share. Su Tv8 Jumanji registra 240.000 spettatori con l’1.8% di share. Sul Nove La Corrida in replica viene vista da 489.000 spettatori con il 4.6% di share.