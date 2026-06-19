Ascolti tv ieri giovedì 18 giugno 2026: vince la partita di Coppa del Mondo (23.8%), Montmartre non vola (9.8%)

Gli ascolti di ieri sera vedono Rai1 schierare il grande calcio dei Mondiali 2026 contro la miniserie francese di Canale5 e non c’è partita. Stefano De Martino cede il passo al pallone, mentre Gerry Scotti gioca in solitaria nell’access prime time. Ecco chi ha vinto.

Gli ascolti di ieri sera raccontano una prima serata segnata dalla Coppa del Mondo. Rai1 ha puntato sulla diretta di Svizzera-Bosnia, valida per la seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali 2026, mentre Canale5 ha risposto con il quinto episodio della miniserie Montmartre. Sul fronte dell'access prime time la consueta sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti questa volta non si è disputata: con la diretta del calcio su Rai1, Affari tuoi è rimasto fuori dai giochi e la Ruota della fortuna ha avuto strada libera. Vediamo tutti i dati Auditel della serata.

La sfida della prima serata tra la Coppa del Mondo e Montmartre

In prima serata Rai1 ha trasmesso in diretta Calcio – Coppa del Mondo 2026 – Svizzera vs Bosnia, il match della seconda giornata del Gruppo B, finito 4-1 per gli elvetici grazie alla doppietta di Manzambi e alle reti di Vargas e Xhaka. Vince la serata agevolmente contro Montmartre, su Canale5, la miniserie in costume arrivata al quinto episodio della prima stagione.

Coppa del Mondo 2026 – Svizzera vs Bosnia (Rai1) 3.903.000 spettatori, 23.8% di share.

3.903.000 spettatori, 23.8% di share. Montmartre (Canale5) 1.198.000 spettatori, 9.6% di share.

L'access prime time: la Ruota della fortuna senza rivali

Nell'access prime time, la fascia che precede la prima serata (intorno alle 20.40), la sfida abituale è saltata: per via della diretta dei Mondiali su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino non è andato in onda. Su Canale5 spazio così alla Ruota della fortuna, il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, che ha potuto giocare di fatto senza l'avversario di sempre mantenendo dati molto alti.

La ruota della fortuna (Canale5) 4.619.000 spettatori, 26.8% di share.

4.619.000 spettatori, 26.8% di share. Affari tuoi (Rai1) non in onda (diretta Mondiali).

Gli ascolti delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Sulle altre generaliste, in prima serata, l'offerta è andata dalla fiction al cinema fino all'approfondimento e ai viaggi. Di seguito i dati Auditel rete per rete.