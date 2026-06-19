Ascolti tv ieri giovedì 18 giugno 2026: vince la partita di Coppa del Mondo (23.8%), Montmartre non vola (9.8%)
Gli ascolti di ieri sera raccontano una prima serata segnata dalla Coppa del Mondo. Rai1 ha puntato sulla diretta di Svizzera-Bosnia, valida per la seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali 2026, mentre Canale5 ha risposto con il quinto episodio della miniserie Montmartre. Sul fronte dell'access prime time la consueta sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti questa volta non si è disputata: con la diretta del calcio su Rai1, Affari tuoi è rimasto fuori dai giochi e la Ruota della fortuna ha avuto strada libera. Vediamo tutti i dati Auditel della serata.
La sfida della prima serata tra la Coppa del Mondo e Montmartre
In prima serata Rai1 ha trasmesso in diretta Calcio – Coppa del Mondo 2026 – Svizzera vs Bosnia, il match della seconda giornata del Gruppo B, finito 4-1 per gli elvetici grazie alla doppietta di Manzambi e alle reti di Vargas e Xhaka. Vince la serata agevolmente contro Montmartre, su Canale5, la miniserie in costume arrivata al quinto episodio della prima stagione.
- Coppa del Mondo 2026 – Svizzera vs Bosnia (Rai1) 3.903.000 spettatori, 23.8% di share.
- Montmartre (Canale5) 1.198.000 spettatori, 9.6% di share.
L'access prime time: la Ruota della fortuna senza rivali
Nell'access prime time, la fascia che precede la prima serata (intorno alle 20.40), la sfida abituale è saltata: per via della diretta dei Mondiali su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino non è andato in onda. Su Canale5 spazio così alla Ruota della fortuna, il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, che ha potuto giocare di fatto senza l'avversario di sempre mantenendo dati molto alti.
- La ruota della fortuna (Canale5) 4.619.000 spettatori, 26.8% di share.
- Affari tuoi (Rai1) non in onda (diretta Mondiali).
Gli ascolti delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera
Sulle altre generaliste, in prima serata, l'offerta è andata dalla fiction al cinema fino all'approfondimento e ai viaggi. Di seguito i dati Auditel rete per rete.
- Providence Falls (Rai2) 398.000 spettatori, 2.5% di share.
- Overland (Rai3) 805.000 spettatori, 5.4% di share.
- Sarabanda Celebrity (Italia1) 956.000 spettatori, 7.8% di share.
- Quarto Grado (Rete4) 1.133.000 spettatori, 10.2% di share.
- Tutte contro lui – The Other Woman (Tv8) 425.000 spettatori, 3% di share.
- Sinceramente Persia One Milf Show (Nove) 434.000 spettatori, 3.1% di share.
- Piazzapulita (La7) 682.000 spettatori, 5.8% di share