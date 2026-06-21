Ascolti tv ieri 20 giugno: vince la partita Germania-Costa d’Avorio (30.3%), in linea la replica di Ciao Darwin (14.4%)

Gli ascolti tv di sabato 20 giugno. Su Rai1 la partita dei Mondiali di Calcio 2026 tra Germania e Costa d’Avorio, su Canale 5 la replica di Ciao Darwin. Nell’access prime time la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

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Gli ascolti tv di sabato 20 giugno 2026. Nella serata di ieri il palinsesto televisivo ha offerto al pubblico sport, programmi di intrattenimento, film e tanto altro. Su Rai1 è andata in onda la partita tra Germania e la Costa d'Avorio nell'ambito dei Mondiali di Calcio 2026, su Canale 5 è stata trasmessa la replica di Ciao Darwin. Nell'access prime time continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Tutti i dati Auditel.

La prima serata tra i Mondiali di Calcio 2026 e Ciao Darwin

La prima serata di sabato 20 giugno su Rai1 è stata occupata dai Mondiali di Calcio con la partita che ha visto scontrarsi le nazionali di Germania e Costa d'Avorio. Ad avere la meglio è stata la squadra tedesca, che ha portato a casa ben due goal. Il match ha conquistato la prima serata ed è stato visto da 3.690.000 spettatori pari al 30.3% di share. Mentre su Canale 5 è andata in onda una puntata in replica di Ciao Darwin, sintomo del fatto che durante il periodo estivo si torna a dare spazio ai grandi successi della tv, ma i dati dimostrano che il pubblico ha accolto senza particolare entusiasmo questo ritorno, la puntata è stata la scelta di 1.458.000 spettatori con uno share del 14.4%, in linea con gli ascolti medi della rete quando non vi sono programmi di particolare interesse.

L'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

È tornato, dopo alcuni giorni di assenza proprio per lasciare spazio ai Mondiali, Affari Tuoi su Rai1. Il game show di Stefano De Martino è stato visto da 3.188.000 spettatori e il 23.7% di share, mentre il competitor di Canale 5, La Ruota della Fortuna, ha raggiunto 3.769.000 spettatori e il 27.3%. L'effetto sabato sera d'estate si è dimostrato decisivo sulle presenze contate davanti alla tv, decisamente inferiori rispetto agli standard di entrambi i programmi.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 I peccati di mio marito è stato visto da .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Sulle ali dell’avventura segna 470.000 spettatori con il 3.7% di share. Su Rai3 Piedone a Hong Kong ha raggiunto 666.000 spettatori e il 5.1% di share. Su Rete4 La Promessa è stata la scelta di 827.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 Scoprendo Forrester è stato visto da 335.000 spettatori con il 2.7% di share. Su Tv8 4 Ristoranti segna 398.000 spettatori e il 2.9% di share. Sul Nove Delitti in Famiglia ha catturato l’attenzione di 324.000 spettatori con il 2.6% di share.