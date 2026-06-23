Ascolti tv ieri lunedì 22 giugno: vince Vita! Il Concerto (20.7%), l’ultima di Un nuovo inizio cala (13.1%)

Gli ascolti tv di lunedì 22 giugno 2026. Su Rai1 è andato in onda l’evento Vita! Il Concerto, in diretta dal Circo Massimo, su Canale 5 la fiction Un nuovo inizio. Salta la sfida nell’access prime time con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

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Gli ascolti tv di ieri lunedì 22 giugno 2026. Il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori la possibilità di spaziare tra programmi di intrattenimento, sport, talk di informazione e altro ancora. Su Rai1 è andato in onda l'evento Vita! Il Concerto condotto da Giorgia Cardinaletti e Nek, mentre su Canale 5 la fiction Un nuovo inizio. Nell'access prime time salta ancora una volta la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Tutti i dati Auditel.

La prima serata tra Vita! Il Concerto e Un nuovo inizio

Nella prima serata di lunedì 22 giugno, una tregua dai Mondiali di Calcio, per dare spazio all'evento Vita! Il Concerto, in diretta dal Circo Massimo di Roma, con la conduzione di Giorgia Cardinaletti e Nek, insieme a diversi protagonisti della musica che si sono esibiti sul palco con le loro canzoni più note, intervallando le esibizioni con le interviste che la giornalista del Tg1 ha fatto ai Premi Nobel per la Medicina Sudhöf e Gregg Semenza, per parlare di scienza e salute. Lo show è stato visto da 2.757.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5, invece, torna la fiction Un nuovo inizio che ha avuto un discreto seguito e, pur se in calo rispetto alle puntate precedenti, è stata vista da 1.681.000 spettatori con uno share del 13.1%.

Salta la sfida nell'access prime time

Nell'access prime time, anche stavolta, è saltata la sfida che ormai da un anno vede scontrarsi Affari Tuoi su Rai1 con La Ruota della Fortuna su Canale 5. Il game show di Rai1 non è andato in onda per lasciare spazio alla partita tra Argentina e Austria che, infatti, ha modificato anche l'orario del Tg1 andato in onda più tardi. Senza il suo competitor, quindi, il programma di Gerry Scotti è tornata ai suoi standard con 4.854.000 spettatori pari al 27.8%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2, la replica di Boss in Incognito è stata la scelta di 579.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia1 Fall è stato visto da 839.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rai3, Filorosso viene visto da 511.000 spettatori e il 4.2% di share. Su Rete4, Quarta Repubblica registra 616.000 spettatori e il 5.7% di share. Su La7 La Torre di Babele in replica ha raggiunto 633.000 spettatori e il 4.1% di share. Su Tv8 Sei giorni, sette notti ha ottenuto 486.000 spettatori e il 3.4% di share. Sul Nove Little Big Italy ha radunato 470.000 spettatori con il 3.3% di share.